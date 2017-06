Hilft Unternehmen bei der beschleunigten Entwicklung neuer Medikamente durch die Senkung der Ausfallrate in der klinischen Phase

Bionext, ein Bioinformatikunternehmen, meldet heute die Einführung von BioSight, einer Online-Bio-Simulationsplattform, die auf die effiziente Erkennung möglicher Nebenwirkungen potenzieller Arzneimitteltherapien auf den menschlichen Körper ausgerichtet ist. Auf Grundlage von 15 Jahren der Forschung und Entwicklung im Bereich der Molekularbiologie verwendet BioSight einen patentierten Algorithmus, der alle potenziellen biologischen Zielmoleküle im Voraus erkennen kann, bei denen das Risiko besteht, dass sie mit möglichen Arzneimittelbehandlungen interagieren. Als Software-as-a-Service (SaaS) oder Vor-Ort-Lösung verfügbar, ermöglicht BioSight Fachleuten im Bereich der pharmazeutischen und biomedizinischen Forschung zu einem günstigen Preis und innerhalb weniger Stunden, ihre Moleküle optimaler zu entwickeln, die Ausfallrate in der klinischen Versuchsphase zu senken und somit ihre Rentabilität zu optimieren.

3,975 Milliarden Dollar pro Arzneimittel

Dies sind die durchschnittlichen Gesamtkosten für Forschung und Entwicklung, die Arzneimittelunternehmen benötigen, um ein neues Medikament auf dem Weltmarkt einzuführen.1 LEEM zufolge werden 10 von 10.000 Zielmolekülen Teil von angemeldeten Patenten und nur eins davon fließt in ein neues Medikament ein, das verkauft wird. Die Ausfallrate von Arzneimittelkandidaten ist besonders hoch und ein Ausstieg aus der Arzneimittelforschung erfolgt erst spät im Forschungs- und Entwicklungsprozess und in fortgeschrittenen Phasen der klinischen Forschung wenn die Nebenwirkungen am ehesten bekannt werden. Diese Ausfälle kosten typischerweise hunderte Millionen von Dollar.

Laut Schätzungen treten rund 85 dieser Ausfälle zudem aus biologischen Gründen im Zusammenhang mit Problemen rund um die Wirksamkeit oder Toxizität auf, die durch Interaktionen zwischen dem Arzneimittel und den Zielmolekülen verursacht werden und sich von denen unterscheiden, für die das Arzneimittel entwickelt wird.

Digitale Technologien zur Beschleunigung therapeutischer Innovationen

Mit seiner BioSight-Plattform verfolgt Bionext das Ziel, den aktuellen Prozess der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten vollständig zu verändern dank digitaler Technologie. Die Kosten für den Einstieg in den Markt therapeutischer Innovation sollen gesenkt werden, indem Tausenden von kleinen Unternehmen, Laboratorien und Forschern der Zugang zu Technologien ermöglicht wird, die für sie zuvor nicht zugänglich waren.

Um die Entwicklung von BioSight zu beschleunigen und seine Position auf dem Bioinformatikmarkt zu stärken, hofft Bionext, Mittel von mehr als fünf Millionen Euro in den nächsten 18 Monaten einzuwerben.

1 How Much Does Pharmaceutical Innovation Cost? Forbes, 2013

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170621005979/de/

Contacts:

Yucatan für Bionext

Caroline Prince

+33-1-53-63-27-35

bionext@yucatan.fr