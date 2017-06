Berlin (ots) -



- 98 Prozent der Teilnehmer bewerten Veranstaltung positiv - 80 Prozent der Fachbesucher sind Entscheider - 88 Prozent der Aussteller wollen wiederkommen



Von 144 auf 501 Aussteller und von 2.513 auf 9.545 Teilnehmer - seit Beginn der conhIT - Connecting Healthcare IT vor zehn Jahren ist die Veranstaltung auf Wachstumskurs und hat sich zu Europas führendem Event für Gesundheits-IT entwickelt. Die conhIT ist der Ort, an dem sich die Branche trifft. Auch zum zehnjährigen Bestehen bescheinigen Aussteller und Besucher der Veranstaltung - einer Kombination aus Messe, Kongress, Akademie und Networking - wieder Bestnoten, wie die nach der conhIT durchgeführte Befragung belegt: 98 Prozent der befragten Teilnehmer hatten einen positiven Gesamteindruck von der Veranstaltung, 88 Prozent der Aussteller wollen wiederkommen und 89 Prozent erwarten ein Nachmessegeschäft. Grund dafür ist sicherlich die Tatsache, dass 80 Prozent der Teilnehmer über eine hohe Kompetenz bei Einkaufsentscheidungen in ihren Unternehmen und Einrichtungen verfügten.



Hochkarätiges Publikum



Die Aussteller waren sehr zufrieden mit der Qualität des Publikums: Neun von zehn Ausstellern der conhIT 2017 bewerteten die Qualität der Besucher an ihrem Messestand positiv. Dabei waren bei den Teilnehmern mehr als die Hälfte im Bereich Healthcare-IT tätig (53 Prozent), 13 Prozent waren Direktoren, Geschäftsführer oder kaufmännische bzw. medizinische Leiter in Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen. Insgesamt kamen mehr als die Hälfte der conhIT 2017-Teilnehmer aus dem Bereich Krankenhaus bzw. Rehabilitations- und Kurklinik.



Messeziele erreicht: Aussteller sind zufrieden



Mit ihrer Teilnahme bei der conhIT - Connecting Healthcare IT wollten die Aussteller vor allem persönliche Kontakte zu IT-Entscheidern und Facheinkäufern aus dem Gesundheitswesen aufbauen und pflegen. Ein weiterer Fokus lag auf der Unternehmens- und Imagepflege. Diese Ziele erreichten die Aussteller zu hoher Zufriedenheit.



Von IT-Beratung über Softwarelösungen bis hin zu Hardware und IT-Infrastruktur - die Aussteller präsentierten auf 20.000 m² ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen. Das umfangreiche Angebotsspektrum und Informationen zu den Ausstellern der conhIT 2017 ist verfügbar im conhIT Virtual Market Place sowie in den Messe-Highlights.



Videos, Vortragscharts und Anmeldung zur conhIT 2018



Insgesamt präsentierten über 500 Aussteller aus 19 Ländern auf der Messe ihre Innovationen. Beim Kongress drehte sich unter dem Motto 10 Jahre conhIT - Wir verbinden Gesundheit mit innovativer IT." alles um das Thema E-Health. Dabei ging es um Fragen der Interoperabilität, IT-Sicherheit und Regulation genauso wie um Mobile Health, Robotik und Internet of Things. Das Vortragsarchiv mit den Vortragscharts der Referenten geben dazu einen kompakten Überblick. Der neue conhIT2017-Film sowie die Filme der Gold-Partner spiegeln die Vielfältigkeit und Innovationen der Branche.



Die Vorbereitungen für die nächste conhIT, die vom 17. bis 19. April 2018 stattfinden wird, sind bereits in vollem Gange. Um sich eine gute Platzierung zu sichern, können sich Unternehmen ab jetzt anmelden. Für Gold-, Silber- und Bronzepartner der conhIT hat das Messeteam ein attraktives Partnerpaket zusammengestellt und garantiert eine bevorzugte Platzierung auf der Messe. Standanmeldung und Bewerbungsunterlagen für Partner stehen unter www.conhit.de bereit.



Pressefotos zur conhIT 2017 finden Sie hier: http://www.conhit.de/de/Presse/Pressefotos/



