Zell am See-Kaprun (pts026/21.06.2017/17:15) - Zell am See-Kaprun wird 2018 Schauplatz der ersten IONICA - ein E-Mobility-Event, das Kongress, Ausstellung, Show und Wettbewerbe vereint. Erstmals werden auf einer derartigen Veranstaltung E-Mobile am Wasser, in der Luft und auf dem Land gezeigt. Zu dieser elementaren Neuausrichtung der Mobilität trafen sich kürzlich die IONICA-Organisatoren zum Auftakt auf dem Zeller See. Sonnenwende trifft auf Mobilitätswende In genau einem Jahr wird Zell am See-Kaprun Austragungsort der ersten IONICA - einer viertägigen E-Mobility-Veranstaltungsreihe, die wissenschaftlichen Kongress, Messe, spektakuläre Shows und Wettbewerbe zum Mitmachen kombiniert. Einzigartig bei diesem Event: Die Elemente Luft, Wasser und Land werden durch die Elektromobilität miteinander verbunden. Das Publikum bekommt vom 21. bis 24. Juni 2018 nur das Neueste, Interessanteste und Spektakulärste zu Land, zu Wasser und in der Luft zu sehen - alles mit Null Emissionen. Die IONICA wird die Entwicklung der E-Mobilität in der Region maßgeblich vorantreiben und gemeinsam mit dem Tourismusverband Zell am See-Kaprun die Mobilitätswende einlauten. Kongress, Expo, Shows und jede Menge Action Bei den IONICA-Action-Events geht es um Elektromobilität zum Mitmachen, sowohl für Erwachsene als auch Kinder. Die IONICA-Show-Acts werden spektakuläre Vorführungen mit Elektroflugzeugen, E-Autos und Elektrobooten zeigen. Bei der IONICA Expo präsentieren führende Hersteller aus aller Welt innovative Produkte aus den Sparten E-Bike, E-Auto E-Boot und E-Luftfahrt. Der IONICA Congress findet in Zell am See im Ferry Porsche Congress Center statt, wo zwei Tage internationale Größen aus Forschung, Wirtschaft und Politik sprechen. Spektakuläres E-Mobility-Foto als Auftakt Vom 12. bis zum 13. Juni veranstalteten die Organisatoren der IONICA auf dem Wasser des Zeller Sees ein einzigartiges Fotoshooting, bei dem die drei Elemente der Elektromobilität zu einer Einheit verschmolzen. Auf einem über 100 m2 großen Floß platzierte man drei Elektroautos von Tesla, BMW und VW. Diese symbolisierten gemeinsam mit weiteren E-Mobilen (E-Bike, Elektro-Gokart, KTM Freeride E, Segway, Kinder-Trial-Bike) einen IONICA-Expo-Messestand. Zu den weiteren Akteuren zählte ein Surfer auf einem elektrisch angetrieben Surfboard, der gemeinsam mit einem Elektroboot das "Expo-Floß" umkreiste. Als Draufgabe zog ein elektrisch angetriebener Paragleiter seine Kurven über das IONICA-Floß. Die Kulisse des Zeller Sees rundete dieses spektakuläre Fotoshooting harmonisch ab, welches auch in einem Video festgehalten wurde. (Ende) Aussender: SV Consulting GmbH Ansprechpartner: Volker Adamietz Tel.: +43 664 1249 405 E-Mail: va@ionica.energy Website: www.ionica.energy Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170621026

June 21, 2017 11:15 ET (15:15 GMT)