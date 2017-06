Entrust Datacard IntelliTrust-Authentifizierungdienst ist die einzige Cloud-Plattform, die die höchste Authentifizierungsniveaus mit der nächsten Generation mobiler und adaptiver Fähigkeiten vereint und eine einheitliche Erfahrung über Plattformen hinweg bietet

Entrust Datacard, ein führender Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Transaktionstechnologielösungen, gab heute die Einführung des IntelliTrust Authentifizierungsdienstes bekannt seines neuen Cloud-Dienstes für Authentifizierung mit Mobile Smart Credential-Technologie. Diese leistungsfähige moderne adaptive Authentifizierungslösung nutzt die Low-Touch-Bereitstellung der Cloud mit neuen Niveaus der intelligenten Identitätserkennung, um für ein besseres Nutzererlebnis mit höherer Sicherheit mit einem einfach bereitzustellenden Modell zu sorgen.

Entrust Datacard gestaltet die Authentifizierung der nächsten Generation mit der Bereitstellung eines nahtlosen Erlebnisses intelligenter Identitätserkennung von Nutzern über Geräte hinweg durch eine einheitliche Erfahrung über Plattformen hinweg. In dem Maße, wie Unternehmen verstärkt mobile Geräte und die Cloud nutzen und der digitale Wandel voranschreitet, steigt das Risiko von Cybereingriffen. Der Bedarf nach einem transparenten sicheren Zugang ist so groß wie nie zuvor. Mitarbeiter und Kunden auf der ganzen Welt erwarten einfache Sicherheit, die mit ihrem Wechsel von einem Gerät zu anderen Schritt hält. Moderne Authentifizierung, die vormals so komplex war, dass sie nur bei Landesregierungen, globalen Banken und Großunternehmen eingesetzt wurde, steht Unternehmen heute als einfacher Cloud-Dienst zur Verfügung, der keine speziellen Sicherheitskenntnisse und hochentwickelten IT Dev Ops-Programme erfordert.

"Eine höhere identitätszentrierte Sicherheit ist entscheidend, um Geschäftsfähigkeiten zu schützen und zu ermöglichen. Das ist jedoch oft komplex, zeitaufwändig und oft so schnell, was die Anforderungen betrifft, dass man kaum hinterherkommt", sagte Ryan Zlockie, Global Vice President Authentifizierung bei Entrust Datacard. "Es ist unsere Mission, dieses Problem für unsere Kunden zu lösen und zu gewährleisten, dass sie Zugang haben und sich unterstützt und sicher fühlen. Der Authentifizierungsdienst IntelliTrust definiert unsere Interaktionen mit anderen Menschen und Geräten neu, unabhängig von der Größe oder Branche des Unternehmens, und das alles, um einen schnelleren digitalen Wandel zu unterstützen."

Mobile Lösungen verändern die Art, wie wir leben, und das Verhalten von Verbrauchern und Mitarbeitern fundamental. Mitarbeiter sind nicht mehr an Desktop-Computer gebunden, sondern wechseln vielmehr während einer Sitzung zwischen Desktop, Laptop und mobilen Geräten. Um eine sichere Umgebung ohne Beeinträchtigung der Produktivität zu gewährleisten, müssen Unternehmen den Zugang zu Mobilgeräten ermöglichen, wobei sie zugleich das erweiterte Unternehmen über SaaS hinaus schützen müssen.

Der Authentifizierungsdienst IntelliTrust ermöglicht Unternehmen den schnellen Schutz des Zugangs zu Cloud- Mobil- und Altanwendungen durch eine einheitliche Authentifizierungsplattform, die über ihre derzeitigen Bedürfnisse hinausgeht, indem sie transparente Sicherheit und eine Vielzahl an Anwendungsfällen im gesamten Unternehmen bietet.

Darüber hinaus wartet IntelliTrust mit intuitiven graphischen Oberflächen auf und die Point-to-Click-Bereitstellung stattet IT-Team mit Tools aus, um einfach differenzierte individuelle Risikorichtlinien zu erstellen. Die Verbindung von umfassenden Sicherheitsfunktionen mit hochgradig konfigurierbaren Parametern ermöglicht die Flexibilität einer individuellen Einrichtung und Inbetriebnahme von Authentifizierungslösungen und damit, auf die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen zu reagieren.

Laut Gartner "[s]tellt die digitale Unternehmenswelt immer höhere Anforderungen an die Identitäts- und Zugangsmanagementinfrastruktur. Techniker müssen alte Kontrollpunkte weiterentwickeln zu einem Set von Best Practices für eine moderne Identitätsarchitektur, die intelligenter und agiler ist", The Evolving Architecture of Modern Identity (Feb. 2017), Mary Ruddy Research VP bei Gartner.

Der IntelliTrust-Authentifizierungdienst bietet:

Einfachheit : Intelligente Fähigkeiten der Identitätserkennung, die über Desktop-, Mobil- und Enterprise-Mobility-Management-Technologien eine reibungslose, sichere, einheitliche Plattform bieten.

: Intelligente Fähigkeiten der Identitätserkennung, die über Desktop-, Mobil- und Enterprise-Mobility-Management-Technologien eine reibungslose, sichere, einheitliche Plattform bieten. Freihändige Authentifizierung: Mobile Smart Credential-Technologie macht aus dem Mobilgerät eine Smartcard, die einen mühelosen physischen und logischen Zugang aus der Nähe ebenso ermöglicht wie Bestätigungen von Transaktionen, Datenverschlüsselung und digitalen Unterschriften

Mobile Smart Credential-Technologie macht aus dem Mobilgerät eine Smartcard, die einen mühelosen physischen und logischen Zugang aus der Nähe ebenso ermöglicht wie Bestätigungen von Transaktionen, Datenverschlüsselung und digitalen Unterschriften Sicherheit über SaaS hinaus: Ein cloudzentrierter Ansatz, der sicheren Zugang zu nativen Anwendungen und SaaS-Apps über mehrere Sicherheitsschichten hinweg, unter anderem PKI und Biometrie, unterstützt sowie moderne Geräte- und Verhaltensanalysen

"Als Südafrikas führender Sicherheitsintegrator umfasst unsere Kundenliste einige der hochrangigsten staatlichen Behörden und Finanzinstitutionen, mit jeweils unterschiedlichen spezifischen Sicherheitsanforderungen", sagte Maeson Maherry, Chief Solutions Officer bei LAWtrust. "Entrust Datacard bietet eine Lösung mit hoher Sicherheit, Cloud-Diensten und einfacher Bereitstellung, die wir unseren Kunden nur empfehlen können."

Weiterführende Information zum IntelliTrust-Authentifizierungsdienst, der Mobile Smart Credential-Technologie und dem Gesamtportfolio identitätsbasierter Authentifizierungslösungen von Entrust Datacard finden sie unter www.entrustdatacard.com/IntelliTrust.

Über LAWtrust

LAWtrust ist ein spezialisierter Anbieter von Sicherheitslösungen, dessen Ziel es ist, Vertrauen in Informationssysteme durch Gewährleistung von Authentizität, Zuverlässigkeit und Datenschutz bei Datennachrichten zu schaffen. Fokus des Unternehmens ist das Anwenden elektronischer Signaturen und eindeutiger Identitäten auf Geschäftsprozesse. Dies spart Zeit, senkt die Kosten und verringert das Risiko für Unternehmen. LAWtrust betreibt das einzige WebTrust-zertifizierte Trust Centre in Afrika und ist sowohl in der Adobe als auch in der Microsoft Trust List als vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstelle verzeichnet. Das Unternehmen war der erste akkreditierte Authentifizierungsanbieter unter dem ECT-Act, der moderne elektronische Signaturen anbieten durfte. LAWtrust ist außerdem ein erfahrener Integrator von Sicherheitslösungen, der eine wichtige Rolle bei vielen strategischen Projekten im privaten und öffentlichen Sektor spielt, wie zum Beispiel bei der Implementierung, Integration und dem Betreiben der PKI und des Schlüsselmanagementsystems für die South African National ID Card Operation.

Über Entrust Datacard

Verbraucher, Bürger und Arbeitnehmer erwarten mehr und mehr jederzeit und überall verfügbare Erlebnisse und Dienstleistungen ob sie einkaufen, Grenzen überschreiten, E-Government-Services nutzen oder sich in Unternehmensnetze einloggen. Entrust Datacard bietet die vertrauenswürdigen und sicheren Transaktionstechnologien, die diese Dienstleistungserlebnisse zuverlässig und sicher gestalten. Die Lösungen der Firma reichen von der physischen Welt von Finanzkarten, Reisepässen und Personalausweisen bis zum digitalen Reich von Authentifizierungen, Zertifikaten und sicheren Kommunikationsverbindungen. Mit über 2000 Entrust Datacard-Mitarbeitern auf der ganzen Welt und einem Netzwerk starker globaler Partner betreut das Unternehmen Kunden in 150 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.entrustdatacard.com.

