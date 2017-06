FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stagnierte am späten Nachmittag bei 164,99 Punkten. Am Vormittag hatte der Future noch vorübergehend zugelegt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,27 Prozent.

Händler sprachen von einem impulsarmen Handel. Überraschend gestiegene Verkäufe bestehender Häuser in den USA hatten auf dem Anleihemarkt keinen Einfluss. Reden ranghoher US-Notenbanker standen nicht auf dem Programm.

Die Kurse britischer Staatsanleihen fielen hingegen. Nachdem Zentralbankpräsident Mark Carney am Dienstag einer baldigen geldpolitischen Straffung eine klare Absage erteilt hatte, widersprach ihm Chefvolkswirt Andy Haldane. Sollte sich die Wirtschaft auch weiterhin solide entwickeln, könne er sich eine etwas straffere Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte vorstellen, sagte Haldane laut einem am Mittwoch veröffentlichten Redetext. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um 0,03 Prozentpunkte auf 1,03 Prozent./jsl/tos/he

