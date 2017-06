Muscat, Oman (ots/PRNewswire) -



Bahnbrechende Vereinbarung über die Restaurierung von Omans Sultan-Qaboos-Hafen zu einem integrierten Tourismus-, Wohn- und Ausflugsziel



DAMAC International wurde von der Regierung von Oman ausgewählt, um im Rahmen eines Joint Ventures mit Omran, dem Investitions-, Wachstums- und Entwicklungsarm der Regierung, den Sultan-Qaboos-Hafen in Oman zu einem Hafengebiet der Spitzenklasse mit gemischter Nutzung auszubauen.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/525593/DAMAC_Port_Sultan_Qaboos_1.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/525594/DAMAC_Port_Sultan_Qaboos_2.jpg )



"Mina Sultan Qaboos Waterfront" wird für 1 Milliarde USD saniert und in einen integrierten touristischen Hafen und Lifestyle-Wohnort umgewandelt, der Hotels, Residenzen sowie eine Reihe von Restaurants, Einzelhandelsgeschäften und Freizeitangeboten umfassen wird.



Hussain Sajwani, Vorsitzender von DAMAC Properties, und Seine Exzellenz Dr. Ali bin Masoud Al Sunaidi, Deputy Chairman of the Supreme Council for Planning, Minister of Commerce & Industry und Vorsitzender von Omran, haben in Gegenwart von Seiner Exzellenz Dr. Ahmed Al Futaisi, Minister of Transport & Communications und Vorstandsmitglied von Omran, sowie anderen Vorstandsmitgliedern von Omran und wichtigen Würdenträgern eine Absichtserklärung unterzeichnet.



"Diese historische Vereinbarung spiegelt die Vision Seiner Majestät des Sultans Qaboos bin Said wider, Oman in einen Tourismus- und Investitionsstandort der Spitzenklasse zu verwandeln", sagte Sajwani. "Als der zweitgrößte Bauträger in der Region und mit seiner umfangreichen internationalen Erfahrung ist DAMAC ideal als Baupartner für Omran positioniert. Im Rahmen seines Engagements für das Projekt wird DAMAC zur örtlichen Straßeninfrastruktur beitragen und die Möglichkeiten für örtliche KMU und die omanische Bevölkerung sowie die wirtschaftliche und soziale Stellung der Gemeinschaft als Ganzes verbessern."



Seine Exzellenz Dr. Ali Al Sunaidi sagte: "Mina Sultan Qaboos Waterfront befindet sich im 200 Jahre alten historischen Handelszentrum in Muscat und ist eines der meistbesuchten touristischen Ziele in Oman. Die Umgestaltung des Hafens durch Omran wird neues Interesse entfachen, das Gebiet in den Mittelpunkt des Interesses rücken und gleichzeitig interessante Investitionsmöglichkeiten für die Tourismus-, Immobilien- und die Freizeitindustrien schaffen."



Dazu Seine Exzellenz Dr. Ahmed Al Futaisi: "Die Umgestaltung des Hafens in eine florierende Wirtschaft- und Tourismus-Drehscheibe entstand aus der Vision Seiner Majestät, die kommerzielle Hafenaktivität zum Hafen Sohar zu verlegen und dadurch den Weg für die Sanierung des Hafens und seine Umgestaltung in eine integrierte touristische Drehscheibe zu ebnen."



DAMAC wurde von Omran wegen seiner Erfahrung mit der Entwicklung erstklassiger Wohn- und Freizeitprojekte in der Golfregion und im Ausland ausgewählt. DAMACs umfangreiches Portfolio an Luxus-Appartments und Villen, Hotels und internationalen Golfplätzen in seinem Heimatmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate, den Golfstaaten, im Levante-Raum und dem Vereinigten Königreich machen das Unternehmen zum idealen Partner für Port Sultan Qaboos Waterfront.



DAMAC hat bereits mehr als 18.500 Eigenheime geliefert und hat mehr als 44.000 Wohnungen in verschiedenen Stadien der Entwicklung; damit hat sich DAMAC seinen Platz als einer der führenden Luxusbauträger im Nahen Osten gesichert.



Weitere Informationen sind unter http://www.damacproperties.com erhältlich



Hinweise an die Redaktion: DAMAC Properties befindet sich seit 2002 an der Spitze des Immobilienmarkts für Luxusanwesen im Nahen Osten und bietet ein luxuriöses Wohnerlebnis für Einwohner aus der ganzen Welt. DAMAC Properties hat sich im obersten Bereich des eleganten Wohnens einen Namen gemacht und sich mit markantem Design und höchster Qualität als führendes Luxusbauunternehmen in der Region etabliert. Das Unternehmen ist mittlerweile im gesamten Nahen Osten mit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreich tätig.



Bis zum 31. März 2017 hat DAMAC Properties ungefähr 18.500 Eigenheime fertiggestellt. Das Unternehmen verfügt über ein Bauprojektportfolio von 44.000 Einheiten in unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen, darunter mehr als 13.000 Hotelzimmer, Apartmenthotels und Hotelvillen, die unter dem Management seiner Hotel- und Gastgewerbeabteilung DAMAC Hotels & Resorts stehen. Mit Vision und Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation von Luxusanwesen im Nahen Osten.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.damacproperties.com oder wenn Sie DAMAC Properties auf Facebook (http://www.facebook.com/damacpropertiesofficial), Twitter (http://www.twitter.com/DAMACOfficial) (@DAMACofficial) und YouTube (http://www.youtube.com/DAMACOfficial) verfolgen.



ÜBER OMRAN



Oman Tourism Development Company (OMRAN) fördert Investitionen, Wachstum und Entwicklung des schnell wachsenden Tourismus- und Immobilienmarktes im Sultanat Oman. Wir sind die Meisterplaner der großen Bauprojekte für Tourismus, Denkmalschutz und Stadtentwicklungen und sind für einige der begehrtesten Reiseziele des Landes verantwortlich. Unsere Projekte schaffen einzigartige Erlebnisse, die dem sozialen und wirtschaftlichen Wachstum des Sultanats zugutekommen. Omran hat ein vielfältiges Portfolio an Bauprojekten, Gastgewerbe-Einrichtungen und Joint Ventures im ganzen Sultanat, die dazu beitragen, die Kapazität der Tourismusbranche Omans zu vergrößern. In enger Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden erhalten wir die einzigartigen Aspekte der Kultur und des Erbes von Oman. Wir geben jedem Projekt Nachhaltigkeit unter Wahrung der natürlichen Schönheit des Landes für die kommenden Generationen.



Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter omran.om (http://omran.om/)



OTS: DAMAC Properties newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117728 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117728.rss2



Pressekontakt: Niall McLoughlin Senior Vice President DAMAC Properties. Tel.: +971 4 3731000 Fax: 00 9714 3732335 E-Mail: niall.mcloughlin@damacgroup.com



Mohammed Al Eissa Communication Manager Oman Tourism Development Company (OMRAN) Tel.: +968 2439 1181 E-Mail: mohammed.eissa@omran.om