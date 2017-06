PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Aktienmarkt hat seine Verluste am Mittwoch infolge einer aufgehellten Stimmung in der italienischen Bankenbranche sowie Gewinnen bei Rohstoffwerten eingedämmt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,18 Prozent bei 3554,35 Punkten. Am Vormittag hatte er im Sog fallender Ölpreise um mehr als 1 Prozent nachgegeben.

Nach einer zuletzt guten Entwicklung, die unter anderem mit Rekorden im US-Leitindex Dow Jones Industrial und dem deutschen Dax einhergegangen war, sei die Risikoscheu der Anleger wieder etwas gestiegen, sagten Börsianer. Sie begründeten das mit dem jüngsten Rutsch der Ölpreise. Viele Marktteilnehmer hätten nun erst einmal weiter Kasse gemacht.

Der französische CAC-40 -Index fiel zur Wochenmitte um 0,37 Prozent auf 5274,26 Punkte und in London ging es für den FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 7447,79 Punkte nach unten.

Der italienische Leitindex FTSE MIB hob sich wegen der Hoffnung auf Fortschritte im kriselnden italienischen Bankensektor mit einem Plus von mehr als 1 Prozent vom schwächelnden europäischen Aktienmarktumfeld ab. Intesa Sanpaolo könnte bestimmte Vermögenswerte und Schulden von zwei Geldhäusern in der Region Venezien übernehmen, wenn der Schritt nicht zu Lasten der Kapitalausstattung und der Dividenden gehe, hatte die italienische Großbank zuvor mitgeteilt./mis/he

