Vor 70 Jahren in Tel Aviv geboren, zog Michael Wolffsohn mit seiner Familie 1954 nach Deutschland. Als Israeli diente er drei Jahre beim Militär, als deutscher Professor lehrte und forschte er 31 Jahre lang an der Münchner Hochschule der Bundeswehr. Der Historiker wurde 2017 "Hochschullehrer des Jahres". Sein jüngstes Buch ist eine in die Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...