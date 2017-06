Winterthur - Der Automobilzulieferer Autoneum hat die Produktionsstätte im brasilianischen Betim (Bundesstaat Minas Gerais) an den Konkurrenten STS Group verkauft. Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet. Der Verkauf sei ein notwendiger Schritt, um die Produktionskapazitäten in Südamerika langfristig an die Nachfrage anzupassen, schreibt Autoneum in einer Mitteilung.

Autoneum sieht sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...