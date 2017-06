ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch geringfügig deutlicher nachgegeben als die übrigen Börsen in Europa. Am Vortag hatte sich die Börse im Vergleich noch etwas besser gehalten. Letztlich weitete der eidgenössische Aktienmarkt die Vortagesverluste nun aber aus. Mit Sorge blickten Marktteilnehmer wieder auf den Ölpreis, der im späten Aktienhandel nach anfänglichen Stabilisierungsansätzen wieder ins Minus gedreht war. Bereits am Vortag hatten abstürzende Ölpreise als Argument für fallende Aktienkurse - vor allem an der Wall Street - herhalten müssen.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.986 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 49,14 (zuvor: 47,66) Millionen Aktien. Den schwächsten Wert im Schweizer Leitindex stellten Nestle mit einem Abschlag von 1,4 Prozent. Nach dem Allzeithoch des Vortages seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es. Der Lebensmittelsektor zählte jedoch mit einem Minus von 0,8 Prozent zu den schwächsten Branchen. Die Expansion des US-Riesens Amazon in die Branche sorge für wachsende Unruhe im Sektor. Nach einer Abstufung verloren Zurich Insurance 1,1 Prozent.

Relative Stärke bewiesen Novartis, die um 0,1 Prozent zulegten. Der Pharmakonzern darf für das Migränemittel Erenumab in Europa auf eine Zulassung hoffen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) akzeptierte den Zulassungsantrag. Zudem erhöht die Deutsche Bank das Kursziel für die Aktie auf 78 nach zuvor 75 Franken. ABB soll mit dem indischen Konzern Larsen & Toubro (L&T) über den Kauf von dessen Energie- und Automationssparte verhandeln. Das berichtet die indische "The Economic Times" unter Berufung auf Kreise. ABB kletterten um 0,5 Prozent.

