Die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland ist alles andere als rosig. 21 Prozent fahren Verluste ein - rund jedes zehnte Hospital steht vor dem Aus. Hoffnung ruht nun auf dem Krankenhausstrukturfonds.

Fast jedes zehnte Krankenhaus in Deutschland war 2015 nach Angaben von Experten von Insolvenz bedroht. Weitere zwölf Prozent waren bereits im "gelben Bereich". Dies geht aus dem "Krankenhaus Rating Report" des Wirtschaftsinstituts RWI in Essen hervor, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Auf Konzernebene schrieben demnach 21 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen. 79 Prozent befanden sich im "grünen Bereich". Damit hat sich deren wirtschaftliche Lage auch 2015 wieder leicht verschlechtert. Das bis dahin schlechteste Ergebnis fuhren die Krankenhäuser 2012 ein.

Ost-West-Gefälle

Nach Darstellung der Experten war die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in den neuen Bundesländern auch 2015 wieder am besten. Am schwierigsten sei sie in Bayern, Niedersachsen/Bremen, Hessen und Baden-Württemberg gewesen.

In Sachsen etwa gebe es so gut wie kein Krankenhaus, das rote Zahlen schreibe, in Sachsen-Anhalt und Thüringen seien es 12 Prozent gewesen und in Berlin und Brandenburg 14 Prozent. In Bayern dagegen fuhren den Angaben zufolge 36 Prozent ...

