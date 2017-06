Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der andauernde Ölpreisverfall wird zunehmend zum Belastungsfaktor für Europas Börsen. Der Ölpreis war schon am Vortag auf ein Jahrestief gefallen und gab am Mittwoch weiter leicht nach. Mit Brent-Notierungen unter 46 Dollar pro Barrel notiert Öl im Bären-Territorium, wodurch die Hoffnung auf eine Reflationierung der Märkte schwindet. Es werden auch Erinnerungen an Februar 2016 wach - damals hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit ihre Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen.

Entsprechend vorsichtig agierten die Anleger. Der DAX gab 0,3 Prozent auf 12.774 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,2 Prozent auf 3.554 nach unten. Der Ölsektor verlor europaweit weitere 0,2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Sektor bereits 9 Prozent an Wert verloren, während es etwa für den DAX um fast 12 Prozent nach oben ging. Analysten rechnen nicht mit einer zügigen Erholung des Ölpreises. Neben Überkapazitäten belasten hohe Lagerbestände.

Offener Machtkampf zwischen Tauben und Falken in der BoE

Am Devisenmarkt erholte sich Pfund von den Tagestiefs von unter 1,26 Dollar auf 1,2664 zum Börsenschluss. Der Chefökonom der Bank of England (BoE), Andrew Haldane, hat sich für eine "relativ baldige" Straffung der Geldpolitik ausgesprochen. Der eher als geldpolitische Taube geltende Haldane widersprach damit BoE-Gouverneur Mark Carney, der am Vortag gesagt hatte, jetzt sei noch nicht die Zeit für Zinserhöhungen gekommen.

Die Haldane-Aussagen legen einen Machtkampf innerhalb der BoE zwischen Tauben und Falken nahe. Völlig überraschend hatten sich auf der vergangenen geldpolitischen Sitzung der BoE drei von acht Ratsmitgliedern für eine Zinserhöhung ausgesprochen. Großbritannien droht die Stagflation - ein Umfeld schwachen Wachstums bei gleichzeitig steigender Inflation. Die Vorlage der Gesetzesentwürfe von Premierministerin May setzte derweil keine Akzente am Markt.

Deutsche Telekom ordnet ihre Beteiligungen neu

Keine Euphorie gab es bei den Aktien der Deutschen Telekom angesichts von Presseberichten, T-Mobile US solle mit Sprint fusioniert werden. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagte ein Händler. Bei einer Fusion mit einem US-Unternehmen bestehe die Gefahr, dass es wieder zu einer Übernahme durch die Hintertür wie bei Linde kommen könnte. Bereits vor drei Jahren wollte Sprint den Konkurrenten übernehmen.

Ein anderer Händler sieht eher die Gefahr, dass T-Mobile US dann zum Übernehmer von Sprint werden könnte. "Mit der höheren Verschuldung und niedrigeren Profitabilität würde das dann auch alle Multiples bei der Telekom verwässern und belasten", so ein anderer Händler.

Die Deutsche Telekom hat zudem ihren restlichen Anteil von 9,3 Prozent an Scout24 verkauft. Platziert wurden die 10 Millionen Scout24-Aktien aus dem Bestand der Telekom zu 32,20 Euro pro Stück. Die Aktie verkraftete die Platzierung gut und schloss 3,4 Prozent leichter bei 33,10 Euro. Die Aktie der Deutschen Telekom gab leicht um 0,1 Prozent nach.

Alle ordern bei Vapiano

Das Interesse an dem Börsengang von Vapiano scheint extrem gut zu sein. "Die Nachfrage nach der Wachstumsstory ist enorm", so ein Marktteilnehmer, der mit dem Börsengang vertraut ist. Das Buch sei bereits ganz gezeichnet. Die Frage sei, ob die Preisspanne ausgereizt werde. Die Bookbuilding-Spanne reicht von 21 bis 27 Euro. Positiv wertete ein anderer Marktteilnehmer, dass die Ankeraktionäre dem Unternehmen erhalten blieben. Im Spezialistenhandel ging die Aktie bei 26,85 Euro um.

Momentan ist zu erkennen, dass die Unternehmen am Markt vermehrt Kapital einsammeln. So hat der Modekonzern Tom Tailor seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Aktien wurden zum Stückpreis von 6,50 Euro angeboten. Dem Unternehmen fließt ein Nettoemissionserlös von 61 Millionen Euro zu. Die Aktie gewann 2,1 Prozent. Der Immobilienkonzern Grand City Properties gab derweil 11 Millionen neue Aktien aus seiner Kapitalerhöhung zu jeweils 18 Euro aus. Der Kurs verlor 3,1 Prozent auf 18,25 Euro.

Der Abgabedruck auf Zalando setzte sich am Mittwoch fort. Hintergrund ist die Ankündigung von Amazon, eine neue Kleiderplattform, Prime Wardrobe, zu starten. Nach der Akquisition von Whole Foods steigt Amazon damit massiv in das Online-Fashion-Geschäft ein, was für Preisdruck sorgen könnte. Zalando verloren 0,6 Prozent. Thyssenkrupp stiegen mit dem europäischen Stahlsektor um 2,1 Prozent. Arcelor stiegen 2,1 Prozent. Deutsche Börse litten unter Gewinnmitnahmen und verloren 1,8 Prozent.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.554,35 -6,31 -0,2% +8,0% Stoxx-50 3.191,51 -8,68 -0,3% +6,0% Stoxx-600 388,50 -0,71 -0,2% +7,5% XETRA-DAX 12.774,26 -40,53 -0,3% +11,3% FTSE-100 London 7.447,79 -24,92 -0,3% +4,3% CAC-40 Paris 5.274,26 -19,39 -0,4% +8,5% AEX Amsterdam 520,48 -0,40 -0,1% +7,7% ATHEX-20 Athen 2.174,77 -13,30 -0,6% +24,9% BEL-20 Bruessel 3.869,94 -40,26 -1,0% +7,3% BUX Budapest 35.945,23 -44,46 -0,1% +12,3% OMXH-25 Helsinki 4.083,06 -27,76 -0,7% +11,0% ISE NAT. 30 Istanbul 121.998,04 +233,69 +0,2% +27,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.014,83 -1,90 -0,2% +14,8% PSI 20 Lissabon 5.298,04 -26,14 -0,5% +12,7% IBEX-35 Madrid 10.740,70 -5,40 -0,1% +14,9% FTSE-MIB Mailand 21.071,91 +261,89 +1,3% +9,6% RTS Moskau 973,33 -7,70 -0,8% -15,5% OBX Oslo 627,23 -3,50 -0,6% +1,5% PX-GLOB Prag 1.307,32 -4,74 -0,4% +9,1% OMXS-30 Stockholm 1.641,71 -5,96 -0,4% +8,2% WIG-20 Warschau 2.319,13 +16,30 +0,7% +19,1% ATX Wien 3.110,32 +12,20 +0,4% +18,8% SMI Zuerich 8.985,61 -37,94 -0,4% +9,3% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.02 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1143 +0,10% 1,1132 1,1122 +6,0% EUR/JPY 124,30 +0,39% 123,82 124,12 +1,1% EUR/CHF 1,0860 +0,08% 1,0851 1,0857 +1,4% EUR/GBP 0,8799 -0,24% 0,8820 1,1345 +3,2% USD/JPY 111,55 +0,29% 111,23 111,59 -4,6% GBP/USD 1,2663 +0,30% 1,2625 1,2618 +2,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,19 43,51 -0,7% -0,32 -24,1% Brent/ICE 45,76 46,02 -0,6% -0,26 -22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,64 1.241,88 +0,2% +2,76 +8,1% Silber (Spot) 16,42 16,51 -0,5% -0,09 +3,1% Platin (Spot) 920,65 923,50 -0,3% -2,85 +1,9% Kupfer-Future 2,60 2,55 +1,6% +0,04 +3,1% ===

