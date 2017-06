Von Anora Mahmudova, Sara Sjolin und Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Zur Wochenmitte bleibt die Wall Street ein Spielball des Ölpreises. Hatten stabilisierende Ölpreisen zunächst für Rückendeckung gesorgt, belasten die ins Minus gedrehten Ölpreise die US-Börsen nun wieder. Der Preisverfall am Ölmarkt hatte bereits am Vortag den Hauptgrund für die Verluste am Aktienmarkt geliefert. Wie schon zuletzt zu beobachten geht es dabei an der technologielastigen Nasdaq deutlich volatiler zu. Nach stärken Vortagesverlusten erholt sich die Nasdaq am Mittwoch wieder. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 21.437 Punkte, der S&P-500 stagniert und der Nasdaq-Composite steigt um 0,5 Prozent. "Die Technologiewerte gönnten sich das erste Mal seit längerer Zeit eine Pause. Das ist in Ordnung, denn andere Sektoren nahmen die Bullen bei den Hörnern", sagt Marktstratege Andrew Adams von Raymond James.

Am Ölmarkt verbilligt sich ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI um 0,3 Prozent auf 43,35 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,5 Prozent auf 45,78 Dollar. Auftrieb erhielten die Preise zunächst durch weiter gesunkene Rohöllagerbestände in den USA. Der Lagerabbau fiel zudem deutlicher als erwartet aus. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten Branchenverbandes API war ebenfalls eine deutliche Abnahme der Vorräte registriert worden. Auch die Benzinbestände nahmen deutlicher als erwartet ab. Doch glauben Analysten nicht an eine echte Trendwende. So sprang die US-Förderung auf ein 22-Monatshoch. Kritiker werfen dem Erdölkartell Opec zudem vor, zwar durch Fördersenkungen am Markt um Vertrauen zu werben, gleichzeitig würfen die Mitglieder aber enorme Lagerbestände auf den Markt.

Die russische Zentralbank liefert derweil einen ernüchternden Ausblick: Die Produktionssteigerungen in Libyen, Nigeria und den USA gepaart mit einer schwächelnden Konjunktur in China könnte den Ölpreis Mitte 2018 bis auf 25 Dollar drücken. Zuletzt bewegte sich der Preis 2003 auf solchen Ständen. Da passen Aussagen des iranischen Ölministers ins Bild. Laut Bijan Zanganeh prüfen Opec-Staaten zusätzliche Förderbeschränkungen.

Konjunkturdaten kommen nur vom Immobilienmarkt. Im Mai sind die Verkäufe bestehender Häuser in den USA etwas stärker als vorhergesagt geklettert. Erkennbaren Einfluss auf die Aktienmärkte scheinen die Daten nicht zu besitzen.

Zweifel an Fed-Zinspfad bremsen Dollar

Der Dollar gibt einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Grund dafür sind Zweifel am Zinspfad der US-Notenbank. Diese stellt nach wie vor vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht, der Markt geht allerdings nur von zwei Zinserhöhungen aus. Der Euro erholt sich von seinem Tagestief bei 1,1122 Dollar auf nunmehr 1,1145 Dollar. Das britische Pfund legt ebenfalls zu, nachdem das Lager der Falken innerhalb der Bank of England (BoE) Unterstützung vom Chefvolkswirt der Zentralbank bekommen hat. Der eigentlich als geldpolitische Taube bekannte Andrew Haldane hatte ein baldiges Zurückführen der Lockerungsmaßnahmen befürwortet. Das Pfund stieg daraufhin auf bis zu 1,2710 Dollar von Kursen um 1,2650. Aktuell notiert es bei 1,2666 Dollar. Die britische Währung war erst am Dienstag unter Druck geraten, nachdem BoE-Gouverneur Mark Carney sich gegen Zinserhöhungen ausgesprochen hatte.

Mit dem wieder nachgebenden Dollar stabilisiert sich der Goldpreis nach dem Fünfwochentief des Vortages. Die Feinunze legt um 0,2 Prozent auf 1.245 Dollar zu. Am Anleihemarkt sinken die Kurse leicht. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 2,17 Prozent und somit 1 Basispunkt höher als am Vortag im späten Handel. Im Handel wird auf die positiven Immobiliendaten verwiesen.

Gute Geschäftszahlen lassen Adobe und Red Hat deutlich zulegen

Unter den Einzelwerten legen Adobe überdurchschnittlich zu, nachdem der Softwarehersteller überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Die Aktie steigt um 2,2 Prozent. Auch die Geschäftszahlen von Red Hat haben positiv überrascht, was dem Kurs zu einem Sprung um 9,8 Prozent verhilft. Advanced Micro Devices schießen um 7,9 Prozent empor. Der Halbleiterkonzern stellte eine neue Chip-Generation für Server vor. Diese könnten Intel Konkurrenz machen, Intel sinken um 1,5 Prozent - auch belastet von einer Abstufung durch Bank of America-Merrill Lynch auf "Neutral".

Besser als erwartet fallen ferner die Geschäftszahlen von La-Z-Boy aus. Die Aktie des Möbelhändlers verteuert sich um 17,7 Prozent. Der Paketdienstleister Fedex hat in seinem vierten Quartal die Markterwartungen ebenfalls klar übertroffen. Die Aktie gewinnt 1,5 Prozent.

CarMax ziehen um 1,0 Prozent an. Der Gebrauchtwagenhändler verbuchte überzeugende Geschäftszahlen. Actuant geben 5,4 Prozent ab. Der Spezialist für Hydraulikwerkzeuge hat seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Geringere Volumina bei der Wartung im Energiebereich und eine ungünstige Angebotszusammenstellung drückten auf die Margen, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.436,99 -0,14 -30,15 8,47 S&P-500 2.436,25 -0,03 -0,78 8,82 Nasdaq-Comp. 6.219,96 0,52 31,93 15,55 Nasdaq-100 5.761,02 0,61 34,71 18,45 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,4 1,34 14,6 5 Jahre 1,77 1,3 1,76 -14,9 7 Jahre 1,99 1,1 1,98 -25,6 10 Jahre 2,17 0,7 2,16 -27,9 30 Jahre 2,74 -0,2 2,74 -33,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.02 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1143 +0,10% 1,1132 1,1122 +6,0% EUR/JPY 124,26 +0,36% 123,82 124,12 +1,1% EUR/CHF 1,0860 +0,08% 1,0851 1,0857 +1,4% EUR/GBP 0,8803 -0,19% 0,8820 1,1345 +3,3% USD/JPY 111,51 +0,26% 111,23 111,59 -4,6% GBP/USD 1,2657 +0,25% 1,2625 1,2618 +2,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,17 43,51 -0,8% -0,34 -24,1% Brent/ICE 45,58 46,02 -1,0% -0,44 -22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,76 1.241,88 +0,2% +2,88 +8,1% Silber (Spot) 16,41 16,51 -0,6% -0,10 +3,0% Platin (Spot) 921,25 923,50 -0,2% -2,25 +2,0% Kupfer-Future 2,60 2,55 +1,6% +0,04 +3,1% ===

