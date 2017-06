Stockholm (ots/PRNewswire) -



CLX unterstreicht seine weltweite Vorreiterschaft als einziger Anbieter, der seit dem ersten Bericht von 2015 konsistent einen der ersten drei Plätze belegt



CLX Communications (https://www.clxcommunications.com/) (XSTO: CLX), ein Weltmarktführer bei cloudbasierten Kommunikationsdiensten, hat heute bekanntgegeben, dass es im von der Roaming Consulting Company (ROCCO (http://www.roamingconsulting.com/)) herausgegebenen A2P SMS Messaging Vendor Performance Report 2017 (http://www.roamingc onsulting.com/product/mobile-engagement-market-intelligence-report-20 17/) eine Tier-One-Bewertung erhalten hat.



Der Bericht stellt sechsundvierzig der wichtigsten A2P SMS-Messaginganbieter in eine Rangliste anhand von Bewertungen und Feedback von über dreihundert globalen Mobilnetzbetreibern (MNO). Jeder Anbieter wird einem von drei Tiers zugeordnet. Eine Tier-One-Bewertung erhalten nur solche, die in jeder Kategorie mehr als vier von fünf Punkten erhalten.



Im diesjährigen Bericht belegte CLX insgesamt den dritten Platz und ist somit der einzige Anbieter, der konsistent einen der ersten drei Plätze belegt (in den beiden vergangenen Berichten war es jeweils Platz 1).



CLX schnitt besonders gut in wichtigen Kategorien ab, darunter Servicequalität (4,51), Reputation (4,51), Zuverlässigkeit (4,47) und technische Expertise (4,42). Seine kombinierte Punktezahl für die vergangenen drei Jahre positioniert CLX als unangefochtenen Marktführer beim A2P Messaging.



Johan Hedberg, President and CEO von CLX Communications, sagte: "Unser Geschäftserfolg geht auf die engen Beziehungen mit unseren Betreiberpartnern auf der ganzen Welt zurück. Dass wir erneut von den Mobilnetzbetreibern unter die drei besten A2P-Messaginganbieter gewählt wurden, ist ein unglaublicher Erfolg."



Jason Bryan, CEO von ROCCO, ergänzte: "CLX ist ein bevorzugter Anbieter, der auf dem A2P SMS-Markt einen ausgezeichneten Ruf genießt und in den vergangenen 3 Jahren in unseren Berichten zum A2P SMS-Messaging konsistente Ergebnisse geliefert hat."



"In einem stark umkämpften Markt wie A2P SMS hat sich CLX als zuverlässiger und solider Geschäftspartner von MNOs für Monetisierung und messbare Ergebnisse etabliert."



Eine Kurzversion des Berichts finden Sie auf der Website (http://w ww.roamingconsulting.com/2017/06/15/rocco-research-the-leading-vendor s-in-a2p-sms-messaging-2017/) von ROCCO. Besuchen Sie http://www.clxcommunications.com für weitere Informationen zu den Tier 1 A2P SMS-Diensten von CLX.



Informationen zu CLX Communications



CLX Communications (CLX) ist ein Weltmarktführer bei cloudbasierten Kommunikationsdiensten und -lösungen für Unternehmen und Mobilnetzbetreiber. Mit den mobilen Kommunikationsdiensten von CLX können Unternehmen mit Kunden und vernetzten Geräten im Internet der Dinge (IoT) global kommunizieren -- und das schnell, sicher und kosteneffizient.



Die Lösungen von CLX ermöglichen eine weltumspannende geschäftskritische Kommunikation über mobile Nachrichtendienste (SMS), Sprachdienste und mobile Konnektivitätsdienste für das IoT. CLX verzeichnet seit der Firmengründung ein profitables Wachstum. Der Konzern hat seinen Sitz in Stockholm (Schweden) und ist in weiteren 20 Ländern vertreten.



Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholm unter XSTO:CLX gehandelt.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.clxcommunications.com



Informationen zu ROCCO



ROCCO (Roaming Consulting Company) gibt jedes Jahr Berichte zur A2P SMS-Lieferantenperformance sowie Marktuntersuchungen zu A2P SMS und SMS Firewalls heraus. Das unabhängige Forschungsunternehmen ROCCO wurde 2012 gegründet und liefert einzigartige, neutrale Daten zum A2P SMS-Markt und zu vielen anderen Bereichen. Seine Arbeit wird nicht durch Sponsoren finanziert. ROCCO liefert zudem Berichte zum Roaming.



Hier finden Sie das neueste Video zur EU-Roaming-Regulierung: https://youtu.be/vPwSGlMy7aQ



