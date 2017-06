Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.554,35 -0,18% +8,02% Stoxx50 3.191,51 -0,27% +6,01% DAX 12.774,26 -0,32% +11,26% FTSE 7.447,79 -0,33% +4,27% CAC 5.274,26 -0,37% +8,47% DJIA 21.444,80 -0,10% +8,51% S&P-500 2.437,26 +0,01% +8,86% Nasdaq-Comp. 6.225,06 +0,60% +15,64% Nasdaq-100 5.766,91 +0,71% +18,57% Nikkei-225 20.138,79 -0,45% +5,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,93 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,21 43,51 -0,7% -0,30 -24,1% Brent/ICE 45,58 46,02 -1,0% -0,44 -22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,48 1.241,88 +0,2% +2,59 +8,1% Silber (Spot) 16,42 16,51 -0,5% -0,09 +3,1% Platin (Spot) 921,25 923,50 -0,2% -2,25 +2,0% Kupfer-Future 2,60 2,55 +1,7% +0,04 +3,1%

FINANZMARKT USA

Zur Wochenmitte bleibt die Wall Street ein Spielball des Ölpreises. Hatten stabilisierende Ölpreisen zunächst für Rückendeckung gesorgt, belasten die ins Minus gedrehten Ölpreise die US-Börsen nun wieder. Auftrieb erhielten die Preise zunächst durch weiter gesunkene Rohöllagerbestände in den USA. Doch glauben Analysten nicht an eine echte Trendwende. Kritiker werfen dem Erdölkartell Opec zudem vor, zwar durch Fördersenkungen am Markt um Vertrauen zu werben, gleichzeitig würfen die Mitglieder aber enorme Lagerbestände auf den Markt. Konjunkturdaten kommen nur vom Immobilienmarkt. Im Mai sind die Verkäufe bestehender Häuser in den USA etwas stärker als vorhergesagt geklettert. Erkennbaren Einfluss auf die Aktienmärkte scheinen die Daten nicht zu besitzen. Der Dollar gibt einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Grund dafür sind Zweifel am Zinspfad der US-Notenbank. Mit dem wieder nachgebenden Dollar stabilisiert sich der Goldpreis nach dem Fünfwochentief des Vortages. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 2,17 Prozent und somit 1 Basispunkt höher als am Vortag im späten Handel. Im Handel wird auf die positiven Immobiliendaten verwiesen. Unter den Einzelwerten legen Adobe um 2,2 Prozent zu, nachdem der Softwarehersteller überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Auch die Geschäftszahlen von Red Hat (+9,8 Prozent) haben positiv überrascht. Advanced Micro Devices schießen um 7,9 Prozent empor. Der Halbleiterkonzern stellte eine neue Chip-Generation für Server vor. Diese könnten Intel Konkurrenz machen, Intel sinken um 1,5 Prozent - auch belastet von einer Abstufung durch Bank of America-Merrill Lynch auf "Neutral". Besser als erwartet fallen ferner die Geschäftszahlen von La-Z-Boy aus. Die Aktie des Möbelhändlers verteuert sich um 17,7 Prozent. Der Paketdienstleister Fedex hat in seinem vierten Quartal die Markterwartungen ebenfalls klar übertroffen. Die Aktie gewinnt 1,5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die hartnäckige Schwäche der Ölpreise hat die europäischen Börsen auch am Mittwoch belastet, auch wenn der Öl- und Gassektor mit einem Minus von 0,2 Prozent bei weitem nicht der schwächste Sektor war. Die Liste der Verlierer wurde vielmehr vom Finanzsektor angeführt, der 1,3 Prozent nachgab. Hier belastete das Minus von 17,6 Prozent der Aktie von Provident Financial. Der Kreditanbieter hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Der Sektor Freizeit und Touristik verbuchte ein Plus von 0,3 Prozent. Der Hotel- und Gaststättenbetreiber Whitbread hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt, die Aktie gewann 3,4 Prozent. Stärkster Sektor waren Basic Resources mit plus 0,8 Prozent. Unter den europäischen Stahlherstellern gewannen Thyssenkrupp und Arcelor je 2,1 Prozent. Keine Euphorie gab es bei den Aktien der Deutschen Telekom angesichts von Presseberichten, T-Mobile US solle mit Sprint fusioniert werden. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagt ein Händler. Die Deutsche Telekom hat zudem ihren restlichen Anteil von 9,3 Prozent an Scout24 verkauft. Die Aktie verkraftete die Platzierung relativ gut und verlor 3,4 Prozent. Die Aktie der Deutschen Telekom schloss 0,1 Prozent niedriger. Zalando verloren 0,6 Prozent. Beobachter verwiesen auf den Einstieg von Amazon in das Online-Geschäft mit Mode durch die Gründung des Portals Prime Wardrobe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.02 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1147 +0,13% 1,1132 1,1122 +6,0% EUR/JPY 124,29 +0,39% 123,82 124,12 +1,1% EUR/CHF 1,0859 +0,07% 1,0851 1,0857 +1,4% EUR/GBP 0,8803 -0,19% 0,8820 1,1345 +3,3% USD/JPY 111,51 +0,25% 111,23 111,59 -4,6% GBP/USD 1,2661 +0,29% 1,2625 1,2618 +2,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwächere US-Vorgaben und der fortgesetzte Verfall der Ölpreise trübten am Mittwoch auch in Ostasien die Stimmung. Hauptthema war aber die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das half den Aktien in Schanghai, sich dem Abwärtssog zu entziehen. Der Ölpreis zeigte sich im asiatischen Handel kaum verändert, stabilisierend wirkten hier Daten des US-Branchenverbands American Petroleum Institute, laut denen die US-Rohölbestände auf Wochensicht um 2,7 Millionen Barrel gesunken sind. Die Rohstoff-Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto fielen in Sydney um 3,7 bzw. 2,9 Prozent zurück. Santos büßten 2 Prozent ein. Auch andernorts standen Aktien aus dem Ölsektor stärker unter Druck. Inpex und Japan Petroleum verbilligten sich um 1,2 bzw 1,9 Prozent. Auf der Verliererseite hätten bei den Einzelwerten in der Region Aktien aus dem Bankensektor gestanden, berichteten Markteilnehmer. Hintergrund seien jüngste eher taubenhaft ausgefallene Kommentare von Notenbankern aus Großbritannien und den USA. Toshiba (-2,2 Prozent) erhielten keinen positiven Impuls davon, dass der angeschlagene Technologiekonzern mit einem von der japanischen Regierung geführten Konsortium bevorzugt über den Verkauf der Computerchip-Sparte verhandelt. Nach Berichten über eine bevorstehende Insolvenz stürzten Takata um weitere 24,7 Prozent ab. Für Orient Overseas ging es in Hongkong um 1,8 Prozent nach oben, für Cosco Shipping Port dagegen um 0,9 Prozent nach unten. Cosco Shipping Holding stiegen dagegen um 4,4 Prozent und Cosco Shipping Development um 2,4 Prozent. Offenbar steht die Container-Reederei Orient Overseas vor einer Übernahme durch das chinesische Konglomerat Cosco. Am Devisenmarkt reagierte der frei gehandelte Offshore-Yuan zunächst mit Gewinnen zum Dollar, büßte diese dann aber wieder ein. Die Spekulation über eine verstärkte Yuan-Nachfrage von Investoren, um chinesische Aktien zu kaufen, sei verfrüht, sagte Handelsexperte Stephen Innes von Oanda.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lanxess strafft Produktion von Chrom-Chemikalien

Der Spezialchemiekonzern Lanxess strafft sein Lederchemikaliengeschäft und bündelt die Aktivitäten in Südafrika. Dort verarbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben Chromerz zum Zwischenprodukt Natriumdichromat und schließlich zu Chromspezialprodukten, vor allem Gerbsalzen für Gerbereien. Die Produktion am zweiten Standort, im argentinischen Zarate, werde im vierten Quartal eingestellt. Betroffen seien 170 Mitarbeiter. Lanxess verspricht sich von der Maßnahme eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Straffung werde sich auch finanziell auswirken. Der im MDAX gelistete Konzern erwartet einen positiven EBITDA-Effekt von rund 10 Millionen Euro jährlich, der bis Ende 2018 realisiert werde, sowie Einmalkosten von rund 60 Millionen Euro im Jahr 2017.

BayernLB zahlt letzte Rettungsmilliarde vorzeitig zurück

Die BayernLB zahlt die noch ausstehende 1 Milliarde Euro Staatshilfe vorzeitig zurück. Damit kann die Landesbank, die während der Finanzkrise vor rund zehn Jahren in die Krise geraten war und mit Milliarden unterstützt wurde, einen Schlussstrich unter das Beihilfeverfahren ziehen.

Airbus will seine Flugzeuge mit schwimmfähigen Blackboxes ausrüsten

Airbus will seine Langstreckenflugzeuge mit hochmodernen schwimmfähigen Blackboxes ausrüsten. Der europäische Flugzeugbauer erklärte auf der Luftfahrtmesse in Frankreich, dass dadurch die Suche nach den Flugschreibern mit wichtigen Daten nach einem Flugzeugunglück erleichtert werde. Im Jahr 2019 soll als erstes Flugzeug der A350 mit den neuen Blackboxes ausgerüstet werden.

Finanzinvestoren gegen Blockade chinesischer Übernahmen in Deutschland

