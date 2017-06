Berlin (ots) - Der rot-rot-grüne Senat in Berlin beruft für den kommenden Dienstag erstmals die Arbeitsgruppe »Demokratische Hochschule« ein. Das Gremium soll für mehr Mitbestimmung und Beteiligung an den vier Universitäten und zwölf Fachhochschulen in der Hauptstadt sorgen. »Es gibt immer wieder die Diskussion, inwieweit sich alle Statusgruppen beteiligen können - insbesondere geht es auch um die Viertelparität«, sagt Bildungsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Donnerstagausgabe). Das Expertengremium soll nach »nd«-Informationen aus insgesamt 24 Mitgliedern bestehen, darunter unter anderem Vertreter der 100.000 Studierenden in Berlin und der 19.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ebenso teilnehmen sollen mehrere Vertreter der Rektoren und Hochschulpräsidenten sowie Gewerkschaftsvertreter. Geleitet werden soll die Arbeitgsruppe von Dagmar Simon vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung sowie Peer Pasternack vom Institut für Hochschulforschung aus Halle. Mit der Einberufung des Expertenrates löst Rot-Rot-Grün ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Bis Ende 2018, so erfuhr »nd« aus dem Vorbereitungskreis, soll das Gremium Vorschläge zur Stärkung der Beteiligung aller Hochschulmitglieder an der akademischen Selbstverwaltung erarbeiten.



