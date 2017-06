Liebe Leser, wow! Am Mittwochnachmittag kurz nach 16:00 Uhr knallte der Kurs der Baumot-Aktie binnen weniger Minuten um schlappe 17 % durch die Decke. Was war der Grund? Nun, der Automobilzulieferer hatte just um 16:07 Uhr einen neuen Großauftrag bekannt gegeben, der die Börsianer augenscheinlich begeisterte. Das Unternehmen soll gemäß eines nun geschlossenen Rahmenvertrags in London 5.800 Stadtbusse des Öffentlichen Nahverkehrs mit seinem BNOx-System nachrüsten, das den ... (Mark de Groot)

