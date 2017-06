Mannheimer Morgen zur Verschuldung von Privatpersonen Überschrift: Besser aufklären Der Weg aus der Schuldenfalle ist für die betroffenen Haushalte langwierig geblieben. Eigentlich sollte die Reform des Insolvenzrechts 2014 vielen willigen Schuldnern eine schnellere Rückkehr zur Normalität ermöglichen. Wer gut ein Drittel seiner Verbindlichkeiten tilgt und auch die Verfahrenskosten tragen kann, darf schon noch drei Jahren auf einen freien Neustart hoffen. In der Praxis findet die vorzeitige Entschuldung jedoch kaum statt. Nicht einmal diese Quote können die meisten Betroffenen erfüllen. Noch weitere Erleichterungen wären allerdings kaum zu rechtfertigen. Wenn die Restschuldbefreiung zum leichten Spiel wird, steigt der Anreiz, sich über die Maßen Dinge auf Pump zu kaufen. Für die Gläubiger steigt damit zugleich die Gefahr, dass sie auf Forderungen sitzen bleiben oder diese nur teilweise beglichen werden. Auch deren Interessen muss der Gesetzgeber schließlich im Blick behalten. Das wichtigste Instrument gegen die Überschuldung von Privatpersonen ist eine gute Grundbildung in Finanzfragen und auch eine vorsichtige Kreditvergabe. Letzteres gilt nicht nur für die Banken. Kommunikationsdienste oder Handelsunternehmen gewähren Kunden auch oft allzu leichtfertig Dienste oder Ratenkäufe. Sie müssen sich eine Mitschuld an der millionenfachen Überschuldung ankreiden lassen. Doch an der Eigenverantwortung der Schuldner, Vorsicht bei langfristigen und großen finanziellen Verpflichtungen walten zu lassen und auch unvorhergesehene Ereignisse einzukalkulieren, kommt niemand vorbei. Wie anderes Verbraucherwissen auch sollte das schon in der Schule vermittelt werden. Vorbeugen ist angezeigt. Bei der Heilung kann der Staat nur noch begrenzt helfen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

