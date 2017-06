Toshiba Corporation (TOKYO:6502) gibt hiermit den heutigen Beschluss seines Vorstands bekannt, das aus Innovation Network Corporation of Japan, Bain Capital Private Equity LP und Development Bank of Japan bestehende Konsortium ("das Konsortium") als bevorzugten Bieter für den Verkauf von Toshiba Memory Corporation ("TMC") zu wählen.

TMC war am 1. April 2017 von Toshiba Corporation als hundertprozentiges Tochterunternehmen mit Zuständigkeit für Toshibas Memory-Geschäftsbereich abgespalten worden. Diese Maßnahme erfolgte, um weitere Managementkapazitäten zu gewährleisten, die für das anhaltende Wachstum des Memory-Geschäftsbereichs sowie die Unterstützung von Toshiba bei der Verbesserung seiner finanziellen Struktur von entscheidender Bedeutung sind.

Toshiba stellte fest, dass das Konsortium das beste Angebot unterbreitet hat, und zwar nicht nur in Hinblick auf die Vermögensbewertung, sondern auch bezüglich der Sicherheit eines Abschlusses, der Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern sowie der Beibehaltung einer sensiblen Technologie innerhalb Japans.

Nach dieser Entscheidung beabsichtigt Toshiba, bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die für den 28. Juni anberaumt ist, eine für beide Seiten zufriedenstellende endgültige Vereinbarung zu treffen und die Transaktion im März 2018 abzuschließen, nachdem alle erforderlichen Prozesse, einschließlich der Genehmigung der Wettbewerbsgesetze in den wichtigsten Gerichtsbarkeiten, geklärt worden sind.

Weitere Mitteilungen: http://www.toshiba.co.jp/about/press/2017_06/pr0201.htm

