Der brasilianische Verband für Automobiltechnik (Associação

Brasileira Engenharia Automotiva, AEA) hat die globale Antriebs-Marke

von CNH Industrial für ihre Studie prämiert, die sich mit den

Herausforderungen der Einführung von API CJ-4-Motorenöl in

Lateinamerika beschäftigt.



London (ots/PRNewswire) - Eine von FPT Industrial durchgeführte

Forschungsstudie über landwirtschaftliche Maschinen wurde bei den 11.

Annual Environmental Awards, die vom brasilianischen Verband für

Automobiltechnik (AEA) organisiert wurden, mit dem ersten Platz in

der Kategorie Technologie ausgezeichnet.



An der Preisverleihung in São Paulo (Brasilien) nahmen Vertreter

von Anfavea, dem nationalen Automobilherstellerverband, von

Sindipeças, dem nationalen Automobilzuliefererverband, von Cetesb

(Umweltüberwachungsbehörde des Bundesstaates São Paulo), Ibama, dem

brasilianischen Institut für Umwelt und erneuerbare natürliche

Ressourcen sowie Mitglieder einer Forschungsgemeinschaft und Presse

teil.



Die Studie von FPT Industrial untersuchte die Herausforderungen

der Einführung von API CJ-4-Öl in Lateinamerika. Beteiligt waren

Ingenieure aus dem Werk des Herstellers in Sete Lagoas (Brasilien)

und führte in Zusammenarbeit mit dem multinationalen Öl- und

Gaskonzern Petronas Feldtests durch. API CJ-4-Öl wird in Motoren

verwendet, die mit besonders schwefelarmem Dieselkraftstoff betrieben

werden, und ist für die Haltbarkeit und Leistung neuer Motoren, die

nach 2007 hergestellt wurden, von wesentlicher Bedeutung. Dieses

spezielle Akcela Unitek 10W-40 APICJ-4 Öl von Petronas wurde in

Europa in Zusammenarbeit mit FPT Industrial zu einer speziellen

Lösung für solche Anwendungen entwickelt.



Die mit Case IH A8800 Zuckerrohrerntemaschinen durchgeführte

Experimente bedeuten im Ergebnis eine technologische Innovation, die

sowohl dem Agrarsektor als auch der Umwelt zugutekommt. Die

Ergebnisse zeigten eine Verlängerung des Ölwechselintervalls für

Cursor 9 Mar-I/Tier3-Motoren um 30 %. Historisch benötigten

Zuckerrohrhersteller während der Ernte sieben Ölwechsel mit API

CI-4-Schmiermittel. Die Studie fand heraus, dass durch den Wechsel zu

API CJ-4-Öl während der Erntezeit nur fünf Ölwechsel (jede 500

Betriebsstunden) nötig waren.



Am Ende der Tests wurden die Motoren auseinandergenommen und es

wurde eine vergleichende Bewertung der Hauptkomponenten durchgeführt,

zusammen mit einer Ölanalyse. Es wurden keine negativen Auswirkungen

auf den Lebenszyklus der Motoren festgestellt Überdies wurde durch

die Verringerung der Anzahl der Ölwechsel weniger Öl entsorgt, was

ebenfalls der Umwelt dient.



Die Ergebnisse der Studie besagen, dass die

Zuckerrohrerntemaschinen mehr Zeit auf dem Feld waren, was ihre

Effizienz erhöhte und den Zuckerrohrherstellern eine höhere

Produktivität garantierte.



Der AEA Environmental Award ist eine wichtige Anerkennung der

Branche, die das Engagement von FPT Industrial für Technologie und

Nachhaltigkeit bestätigt. Die Marke erhielt zuvor im Jahr 2014 eine

ehrenvolle Erwähnung für eine Studie zu "Leistung und Emissionen

eines Motors betrieben mit niedrigem Wasserstoffabfluss".



