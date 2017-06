Drohnen aus Israel für die Bundeswehr - Verteidigungsministerin von der Leyen zieht dafür ein Regierungsabkommen in Betracht. Hintergrund ist die Klage eines US-Unternehmens gegen die Anmietung der israelischen Drohnen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwägt für die Ausrüstung der Bundeswehr mit Drohnen aus Israel offenbar ein Regierungsabkommen. "Wir stehen in Gesprächen", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in der ARD auf die Frage, ob ein Regierungsabkommen angestrebt werde, um Ausschreibungen in dieser Sache zu verhindern. Hintergrund ist die Klage des US-Unternehmens General Atomics gegen die Anmietung der israelischen Drohnen. Von der Leyen ...

