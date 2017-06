S&P Global senkt Qiagen auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Qiagen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Der jüngste Kursanstieg sei eine gute Gelegenheit, die Position in den Papieren des Diagnostikspezialisten zu reduzieren, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich inzwischen verschlechtert.

Jefferies startet HHLA mit 'Buy' - Ziel 23 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat HHLA mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das führende Logistikunternehmen am Hamburger Hafen dürfte dank Marktanteilsgewinnen und Restrukturierung bei der Profitabilität die Wende schaffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Mittwoch. Mit der Elbvertiefung dürfte sie sich dann über 2020 hinaus weiter verbessern.

JPMorgan hebt Ziel für HeidelbergCement auf 91 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement von 86 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäische Baustoffindustrie verzeichne nach wie vor einen Aufwärtstrend, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Wachstumsprognosen für den Sektor und sieht auch beim Gewinn (Ebitda) weiteres Aufwärtspotenzial. Bei der Aktie des deutschen Zementherstellers ist der Experte wegen einiger Ergebnisrisiken vorsichtig.

Goldman hebt Ziel für Fraport auf 80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber dürfte von einem starken Passagierwachstum profitieren, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Infrastruktur-Branchenstudie vom Mittwoch. Creuset verwies auf den Ausbau des Ryanair-Angebots in Frankfurt. Insgesamt bevorzuge er aber die Betreiber von Mautstraßen gegenüber den Flughafenbetreibern.

SocGen hebt Ziel für Dürr auf 125 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Dürr von 98 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Ubert hob seine Schätzungen für den Anlagenbauer angesichts einer optimistischeren Einschätzung der Tochter Homag an. Der Spezialist für Maschinen zur Holzbearbeitung dürfte die bis 2020 gesteckten Ziele bereits im kommenden Jahr übertreffen, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

NordLB senkt Ziel für Nordex auf 14 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Nordex von 15 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Fechner verwies in einer Studie vom Mittwoch auf einen enttäuschenden Start ins Jahr 2017. Entscheidend werde nun der Erfolg der Maßnahmen zur Umsatz- und Ergebnisstabilisierung. Der neue Unternehmenschef José Luis Blanco habe jahrelange Erfahrung im Windenergiesektor. Der Analyst rechnet mit mit einer wieder positiven Entwicklung bei Nordex.

NordLB hebt Ziel für Airbus auf 76 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Airbus von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wenngleich die Auftragseingänge der diesjährigen Paris Air Show nicht an frühere Rekorde heranreichten, sei die Entwicklung dennoch recht ordentlich, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Wegen der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten, der langfristig weiter intakten Wachstumsstory des Luftverkehrs und der nachlassenden Risiken aus dem Hochfahren der Produktion der Modellreihen A320neo und A350 habe er das Kursziel für das Papier des Flugzeugbauers erhöht.

UBS hebt Ziel für Kion auf 72 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die UBS hat das Kursziel für Kion nach einer Umfrage der Schweizer Großbank zum Thema Lagerautomatisierung von 59 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das Geschäft mit Lagersystem-Lösungen könnten sich als zu hoch erweisen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Mittwoch. Dies könnte jedoch in diesem Jahr durch die zu niedrige Erwartungen an das Kerngeschäft mit Gabelstaplern kompensiert werden.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für RIB Software auf 18 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RIB Software von 15 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. YTWO Formative, das Joint Venture mit Flex, habe mit der chinesischen MyHome Group seinen zweiten strategischen Partner gefunden, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Mittwoch. Er sieht die Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts nun bei 33 Prozent nach bislang 17 Prozent. YTWO bietet eine IT-Plattform, mit der sich für Immobilienentwickler und Wohnungsbauunternehmen Projekte simulieren, planen und steuern lassen. Das Chance-Risiko-Profil sei nach wie vor sehr attraktiv.

Bernstein hebt Ziel für K+S auf 24 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für K+S von 21 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Jeremy Redenius hob seine operativen Gewinnschätzungen für den Kaliproduzenten für das laufende Jahr um 2 Prozent und für 2018 um 4 Prozent an. Grundlage seien niedrigere Kostenprognosen für das Legacy-Projekt und optimistischere Erwartungen für die Kalipreise in Brasilien im kommenden Jahr, schrieb er in einer Branchenstudie zu Düngemittelkonzernen vom Mittwoch.

