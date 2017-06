Die mexikanische Nationalmannschaft hat am 2. Spieltag in der Gruppenphase des Confed Cups am Mittwochabend mit 2:1 gegen die Auswahl aus Neuseeland gewonnen. Neuseeland startete mutig in die Partie, doch die Mexikaner wurden zunehmend stärker.

Dennoch kam auch Neuseeland zu Chancen, in der 42. Minute brachte Chris Wood die All Whites dann zunächst in Führung. In der 54. Minute gelang Raul Jiminez der Ausgleich, Oribe Peralta legte in der 72. Minute nach.