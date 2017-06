AARHUS/DÄNEMARK (IT-Times) - Der dänische Windturbinenbauer Vestas Wind Systems A/S ist als Lieferant für Windkraftanlagen nach Russland ausgewählt worden. In einer jüngst abgeschlossenen Auktion von Erneuerbare Energien - Projekten, die an OOO Fortum Energy ging, wurde Vestas Wind Systems vom Fortum-Rusnano...

Den vollständigen Artikel lesen ...