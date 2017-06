US-Staatsanleihen haben am Mittwoch lediglich am langen Ende zugelegt. Die Zinskurve flachte damit weiter ab. Immobilienmarktdaten lieferten keine größeren Impulse. So waren in den USA die Verkäufe bestehender Häuser im Mai überraschend gestiegen.Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 8/32 Punkte auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...