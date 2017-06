Köln (ots) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beabsichtigt offenbar, im Rahmen des G-20-Gipfels in Hamburg Anfang Juli auch zu einem Besuch nach Nordrhein-Westfalen zu kommen. Stefan Löcher, Geschäftsführer der Kölner Lanxess-Arena, bestätigte eine entsprechende Anfrage von türkischer Seite. Einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten in der Arena wird es aber einstweilen nicht geben. "Für Herrn Erdogan haben wir momentan keinen Platz frei", sagte Löcher dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In den vergangenen Jahren ist Erdogan bereits zwei Mal nach Köln gekommen, um zu türkischen Landsleuten und türkischstämmigen Deutschen zu sprechen.



