NEW YORK (dpa-AFX) - Schwache Ölpreise haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch abermals belastet. Zudem blieben die Investoren an der Wall Street nach den jüngsten Kursschwankungen auf hohem Niveau vorsichtig. Der US-Leitindex knüpfte an seine Vortagesverluste an und schloss 0,27 Prozent im Minus mit 21 410,03 Punkten. Bei 21 535 Zählern hatte er tags zuvor noch ein Rekordhoch erreicht, bevor Gewinnmitnahmen im Sog schwacher Ölpreise und politischer Risiken etwa in Nahost ihn letztlich ins Minus drückten.

Der marktbreite S&P-500-Index sank zur Wochenmitte um 0,06 Prozent auf 2435,61 Punkte. Besser sah es für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 aus, der um 0,98 Prozent auf 5782,39 Punkte vorrückte. Er war tags zuvor allerdings auch deutlicher unter Druck geraten als die Standardwerte-Indizes. Zudem hinkten Tech-Werte zuletzt insgesamt den Standardwerten hinterher, nachdem am Markt Bedenken über zu hohe Bewertungen aufgekommen waren./mis/he

