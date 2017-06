REDWOOD SHORES (dpa-AFX) - Überraschend gute Quartalszahlen haben den Kurs der Oracle-Aktie am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Nach dem Ende des New Yorker Handels legte das Papier des SAP -Konkurrenten im nachbörslichen Geschäft in einer ersten Reaktion um 8,18 Prozent auf 50,12 US-Dollar zu.

Wie Oracle zuvor mitgeteilt hatte, war der Umsatz im vierten Geschäftsquartal bereinigt um Wechselkursschwankungen um 4 Prozent auf 10,89 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um 17 Prozent auf 3,23 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Oracle-Chefin Safra Catz verwies auf den anhaltend raschen Umschwung hin zum Cloud-Geschäft. Hier sprang der Umsatz um 60 Prozent nach oben. Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr rechnet Catz mit einem beschleunigten Gewinnwachstum./he

ISIN DE0007164600 US68389X1054

