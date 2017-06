Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gab heute bekannt, man werde am Freitag, dem 28. Juli

2017, um 08:30 Uhr ET (Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz abhalten.

Bei der Telefonkonferenz wird das Unternehmensergebnis des am 30.

Juni 2017 endenden, zweiten Quartals besprochen. Es handelt sich um

eine öffentliche Telefonkonferenz.



Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz kontaktieren Sie bitte den

Betreiber ungefähr 10 Minuten vor dem geplanten Beginn unter der

Nummer 866-393-8572 oder bei Anrufen aus dem Ausland unter der Nummer

706-643-6499, und verlangen Sie die Telefonkonferenz von Weatherford.

Der Zugangscode ist "Weatherford". Ein Mitschnitt steht bis zum 11.

August 2017 um 17.00 Uhr ET zur Verfügung. Der Mitschnitt kann unter

der Nummer 855-859-2056 oder bei Anrufen aus dem Ausland unter der

Nummer 404-537-3406 mit dem Zugangscode 31286443 abgehört werden.



Ein Webcast der Telefonkonferenz und die Wiedergabe werden von

NASDAQ OMX Corporate Solutions bereitgestellt und stehen auf der

Website von Weatherford unter

http://ir.weatherford.com/conference-call-details zur Verfügung.

Zugriff auf die Telefonkonferenz und die Wiedergabe erhalten Sie mit

einem Klick auf den MP3 Webcast-Link. Für den Webcast benötigen Sie

den Microsoft® Windows Media Player. Falls Sie Probleme mit der

Wiedergabe der Übertragung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an

streetevents@streetevents.com.



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.500 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 880 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Kontakte: Christoph +713.836.4615

Bausch







Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +713.836.7430

David-Green







Vice President

- Investor

Relations,

Marketing &

Communications



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internati

onal_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2