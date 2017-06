Nominum Vantio- und N2-Lösungen erhöhen die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit der Breitband-Performance und schützen das Netzwerk und die Abonnenten vor bösartigen Cyberbedrohungen

Nominum™, der DNS-basierte Sicherheits- und Dienstleistungs-Innovationsführer, gab heute bekannt, dass die Bledsoe Telephone Kooperative, die Telefon-, Breitband-Internet- und IPTV-Dienste für Abonnenten in Tennessee zur Verfügung stellt, die branchenführende Vantio™ CacheServe-DNS-Software des Unternehmens zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Breitbandnetzes eingesetzt hat. Zusätzlich wird Bledsoe Nominum N2™ ThreatAvert und N2 Secure Consumer verwenden, um sowohl seine Netzwerk- als auch Breitband-Abonnenten vor bösartigen Cyberattacken wie DDoS, Phishing, Ransomware und anderer Malware zu schützen.

Bledsoe wandte sich an Nominum, um die DNS-Abfrage-Lösung zu beschleunigen und sorgfältige Schutzmaßnahmen zu gewährleisten, um böswillige Bedrohungen zu verhindern, die die Leistung seines Netzwerks verlangsamen oder anderweitig beeinträchtigen. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Schwere der Cyberbedrohungen, die die Dienstanbieter-Netzwerke und ihre Kunden betreffen, wird Bledsoe auch Nominum N2 ThreatAvert einsetzen, um DDoS, DNS-Amplifikation und Pseudo Random Subdomain- (PRSD) Angriffe zu vereiteln.

Der Telekommunikationsbetreiber implementiert auch Nominum N2 Secure Consumer, um Abonnenten vor Phishing, Ransomware und anderen Cyberbedrohungen über alle Geräte und Netzwerke hinweg zu schützen und gleichzeitig Einstellungen für die Kindersicherung bereitzustellen, die es den Abonnenten ermöglichen, Richtlinien festzulegen, um unangemessene Inhalte zu sperren und die Online-Zeit ihrer Kinder einzuschränken.

"Unsere bisherige DNS-Lösung bot langsame Reaktionszeiten und hatte nicht die starken Sicherheitsfunktionen, die wir jetzt dank Nominum aufweisen können. Das führte zu einer weniger als optimalen Erfahrung für unsere Abonnenten", sagte Russ Camp, CIO bei Bledsoe. "Unser Ziel war es, die Netzwerksicherheit durch möglichst kostengünstige Mittel zu maximieren. Mit Nominum haben wir einen signifikanten Unterschied mit einer konsequent besseren Leistung verzeichnet und haben die Gewissheit, dass unser Netzwerk vor Cyberattacken und Hackern geschützt ist. Wir verzeichnen weniger Support-Anrufe und die Zuverlässigkeit ist gestiegen - beides stärkt unsere Marke und sorgt für eine höhere Kundenbindung."

"Die Kombination von Nominum Vantio CacheServe DNS-Software mit der N2-Anwendungssuite ermöglicht es Dienstanbietern, eine geschlossene Sicherheitserfahrung für ihre Abonnenten zu erlangen: von der Sicherstellung einer optimalen Leistung des Netzwerks bis hin zum Schutz des Netzwerks vor DNS-basierten Angriffen, dem Sichern von Abonnenten und ihren Geräten sowie Benachrichtigungen und Lösungen, wenn ein Angriff erfolgt ist", sagte Daniel Blasingame, Vice President of Sales, Nordamerika bei Nominum. "Betreiber wie Bledsoe erkennen die Notwendigkeit für immer größeren Cyber-Schutz und eine skalierbare Netzwerk-Infrastruktur angesichts des großen Wachstums dank der Annahme von IoT-Geräten und dem zunehmend mobilen Lebensstil der Verbraucher. Als Partner bei ihrem Erfolg ist es unsere Mission, ein besseres, sichereres und schnelleres Internet für ihre Abonnenten, und Internetbenutzer überall, zu schaffen."

Nominum Vantio und N2: Schaffung eines stärkeren, schnelleren und sichereren Internets

Die Nominum N2-Produktsuite wurde mit dem Ziel der Optimierung und Sicherung der Online-Aktivitäten von Verbrauchern und Geschäftskunden durch robusten, DNS-basierten Netzwerkschutz, die Absicherung von Abonnenten/Geräten und personalisierte Benachrichtigungen im Falle von Sicherheitslücken konzipiert und bietet damit einen geschlossenen Sicherheitskreislauf (Closed Loop Security). Durch die Kombination von Nominums in der Branche führenden, vereinheitlichten CacheServe-DNS-Plattform Vantio und N2 stärken die Internetdienstanbieter (ISPs) ihren Wettbewerbsvorteil, beschleunigen ihr Umsatzwachstum und steigern die Markentreue. Zur vollständigen Produktsuite gehören:

Vantio CacheServe bietet hohe Netzwerkverfügbarkeit und niedrige Latenz für ISP-Netzwerke.

bietet hohe Netzwerkverfügbarkeit und niedrige Latenz für ISP-Netzwerke. N2 ThreatAvert bietet durch akkurate, anpassungsfähige und automatisierte Technologie pro-aktiven Schutz von ISP-Netzwerken gegen Cyberbedrohungen.

bietet durch akkurate, anpassungsfähige und automatisierte Technologie pro-aktiven Schutz von ISP-Netzwerken gegen Cyberbedrohungen. N2 Secure Consumer stellt den Verbrauchern personalisierte Internetsicherheitslösungen zur Verfügung, wie beispielsweise Kindersicherungen, und schützt Privathaushalte vor Malware-, Ransomware- und Phishingangriffen.

stellt den Verbrauchern personalisierte Internetsicherheitslösungen zur Verfügung, wie beispielsweise Kindersicherungen, und schützt Privathaushalte vor Malware-, Ransomware- und Phishingangriffen. N2 Secure Business Sicherheit als eine Dienstlösung, mit deren Hilfe ISPs SMB- und unternehmensweite Schutzmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen zur Verhinderung von Phishing, Botnets sowie Zero-Day-Malware-Angriffen umsetzen können.

Sicherheit als eine Dienstlösung, mit deren Hilfe ISPs SMB- und unternehmensweite Schutzmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen zur Verhinderung von Phishing, Botnets sowie Zero-Day-Malware-Angriffen umsetzen können. N2 Reach browserintegrierte Plattform zum Management der Kommunikation mit Abonnenten sowie von Kampagnen, die nachweislich effektiver als E-Mail, Direct Mailing, Telefonanrufe oder Textnachrichten sind.

Über Nominum

Nominum™ ist einer der Pioniere und globalen Marktführer im Bereich DNS-basierte Sicherheits- und Service-Innovationen. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen bietet eine integrierte Suite von DNS-basierten Lösungen der Carrier-Klasse an, mit denen Festnetz- und Mobilfunkbetreiber ihre Netzwerke schützen und verbessern, die Sicherheit für gewerbliche und private Teilnehmer verstärken und innovative Mehrwertdienste anbieten können, die sich monetarisieren lassen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Flexibilität der Service, ein höherer Durchschnittserlös pro Nutzer, intensivere Markenbindung sowie ein starker Wettbewerbsvorteil. Mehr als 130 Service-Provider in über 40 Ländern vertrauen Nominum bei der Bereitstellung sicherer, individuell anpassbarer Internetlösungen und der Schaffung von Mehrwert für über eine halbe Milliarde Nutzer. Die DNS-Software von Nominum beantwortet jeden Tag weltweit 1,7 Billionen Anfragen etwa 100-mal so viele Transaktionen wie die tägliche Gesamtmenge aller Tweets, Likes und Suchanfragen in den großen Netzwerken und Suchmaschinen. Weitere Informationen finden Sie auf nominum.com.

