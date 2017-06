Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Aufgrund der alljährlichen Wachstumssteigerung und unter Hervorhebung des globalen Support-Levels hinsichtlich der Palette an Sicherheitsüberwachungsprodukten hat Hikvision, der weltweit führende Anbieter von Überwachungsprodukten und -lösungen, bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen erneut auf Platz 1 des zuletzt veröffentlichten und auf Daten von 2016 basierenden IHS Markit-Berichts befindet - mit einem dominanten Marktanteil von 21,4 % in den Bereichen CCTV- und Videoüberwachungsequipment weltweit, was im Vergleich zu den 19.5 %* aus dem Vorjahr erneut eine Steigerung ausmacht.



Ganz aktuell hat IHS Market, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Informationen, Analysen und Lösungen, zudem bekanntgegeben, dass Hikvision Technology in folgenden Kategorien auf Platz 1 der für 2016 globalen Marktanteile rangiert: Sicherheitskameras (24.2 %), Analog- +HD-CCTV-Sicherheitskameras (23.9 %), Netzwerksicherheitskameras (25.6 %) und Aufnahmegeräte (25.3 %). Darüber hinaus setzt das Unternehmen seine Führungsposition im EMEA-Markt mit 14,9 % Marktanteil im Bereich CCTV- und Videoüberwachungsequipment fort und erzielte einen Marktanteilvorsprung von 8,5 % zum 2. Platz im amerikanischen Markt.



Das rasante Wachstum eines Unternehmens bekräftigend, das inzwischen anerkanntes führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnologie ist, schreibt Hikvision den IHS Markit-Rankingerfolg einer fortwährenden Investition in die Entwicklung und die Forschung, in neue Produkttechnologien sowie einer prompten Reaktion auf Markttrends und langwährenden Partnerschaften im Kerngeschäft des Unternehmens zu.



"Für den Kunden einen Mehrwert zu erzeugen, ist unser wichtigstes Ziel und dieser aktuelle Erfolg, hinsichtlich der globalen Marktanteile im Bereich Videoüberwachung auf Platz 1 gewählt worden zu sein, ist für das Unternehmen sehr aufregend", verkündet Keen Yao begeistert, VP Hikvision (International Business Centre). "Wir freuen uns, den Erfolg mit denjenigen teilen zu können, die all das möglich machen - mit unseren Partnern und Kunden. Über die Videoüberwachungstechnologie hinaus hat Hikvision den Geschäftsbereich auf industrielle Automatisierung, intelligente Technologie für zu Hause und Fahrzeugelektronik ausgeweitet, um auf diese Weise das langfristige Ziel des Unternehmens erreichen zu können."



Unter Bekräftigung der Investitionen in den Bereich Forschung und Entwicklung möchten das Unternehmen denjenigen, die Hikvision-Produkte und -Technologien aus nächster Nähe kennenlernen möchten, zur bevorstehenden internationalen Messe IFSEC topaktuelle Fortschritte in der Überwachungstechnologie präsentieren, einschließlich brandneuer Produkte und Lösungen sowie innovativer neuer Technologie-Sets aus "Deep Learning"-Konzepten der IT-Branche.



Besucher der IFSEC International finden Hikvision am Stand E800.



* Die Informationen beruhen auf Angaben von IHS Markit, Technologiegruppe, Videoüberwachungsdienst, Mai 2017. Die Information wird nicht von Hikvision bereitgestellt. Für die Zuverlässigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Weitere Informationen unter technology.ihs.com (http://www.technology.ihs.com/).



Über Hikvision



Hikvision ist der weltweit führende Anbieter innovativer Videoüberwachungsprodukte und -lösungen. Mit dem größten Arbeitskräftepotenzial im Bereich Forschung und Entwicklung in der Branche treibt Hikvision Kerntechnologien in der Audio- und Videokodierung, der Videobildverarbeitung und der damit einhergehenden Datenspeicherung sowie von in die Zukunft gerichteten Technologien wie Cloud Computing, Big Data und Deep Learning voran. Über die Videoüberwachungstechnologie hinaus hat Hikvision den Geschäftsbereich auf industrielle Automatisierung, intelligente Technologie für zu Hause und Fahrzeugelektronik ausgeweitet, um auf diese Weise das langfristige Ziel des Unternehmens erreichen zu können." Stets mit dem Ziel vor Augen, einen Kundenmehrwert zu schaffen, ist Hikvision mit 28 Niederlassungen weltweit vertreten, um eine tatsächliche globale Präsenz erreichen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.hikvision.com .



