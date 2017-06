Am 20. Juni freute sich Michael Platz über die Auszeichnung "Marktleiter des Jahres 2017 -Bronze" der Lebensmittel Zeitung direkt im Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten in Frankfurt. Michael Platz ist Marktleiter des Jahres 2017 - Bronze. Foto © Tegut Der Filialgeschäftsführer des tegut... Marktes in Marburg-Wehrda überzeugte die Jury in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...