Das Gemeinsame Französisch-Italienisch-Spanische Komitee für Obst und Gemüse, das sich am 15. Juni in Rom traf, einigte sich darauf, einen gemeinsamem Brief an die Europäische Kommission zu senden, in dem sie die gemeinsame Position der drei Länder zur Verteidigung des speziellen Systems von Obst und Gemüse bei dem Prozess der Überarbeitung der GAP hervorheben...

Den vollständigen Artikel lesen ...