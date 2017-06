Köln (ots) - Der designierte Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet (CDU), hält bei der geplanten Rückkehr zum Regel-Abitur nach neun Jahren flexible Lösungen für möglich. Der künftige NRW-Schulminister werde "sicherlich fachlich prüfen, ob und wie es Lösungen für Kinder geben kann, die jetzt schon in der vierten oder fünften Klasse sind", sagte Laschet dem Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstag-Ausgabe). CDU und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Neustart für G9 erst mit dem Schuljahr 2019/20 aufwachsend ab Klasse fünf zu beginnen. "Wenn man zu einer flexibleren Lösung kommt, darf das nicht zu Chaos führen", betonte der CDU-Vorsitzende von NRW.



