Purolite Life Sciences, ein führender Anbieter von Spezialharzen, und ChromaTan, ein Anbieter von Chromatographielösungen zur einmaligen Verwendung, gaben heute eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklung und Kommerzialisierung einer kundenspezifischen, neuartigen Protein-A-Harzkugel, die spezifisch auf die Bedürfnisse der kontinuierlichen Fertigung ausgelegt ist, bekannt.



Die neue Harzkugel nutzt die Fähigkeiten des Continuous Countercurrent Tangential Chromatography (CCTC)-Systems von ChromaTan - des ersten, harzbasierten, säulenfreien Chromatographiesystems, um eine bis zu 15-fache Produktivitätssteigerung bei den Protein-A-Bearbeitungsschritten Abscheidung, Zwischenbearbeitung und Politur zu erreichen.



Dank Unterstützung seitens der US-Regierung mit Zuschüssen in Höher mehrerer Millionen US-Dollar bietet die patentierte CCTC-Plattform von ChromaTan eine gleichbleibende und kontinuierliche Fertigung zur einmaligen Verwendung, die auf die Steigerung der Produktivität und der Flexibilität der Anlage ausgelegt ist, während sie gleichzeitig eine Verringerung der Anforderungen hinsichtlich der Anlagengröße und des Investitionsaufwands möglich macht.



Unter Ausnutzung ihrer 35-jährigen Erfahrung mit Harzinnovationen hat die Purolite Life Sciences ihr Sortiment der Praesto Agarose-Harze weiter entwickelt, indem sie eine kundenspezifische gestaltete Kugel anbietet, die auf die genauen Bedürfnisse dieser CCTC-Technologie zugeschnitten ist. Im Vergleich zu Harzen, die für Losreinigung ausgelegt sind, wird dadurch eine Steigerung von 70-80 % bei der dynamischen Bindungsfähigkeit und eine Verdoppelung der Harzkinetik erreicht. Hans Johansson, Applications Manager für Purolite Life Sciences - Agarose, kommentierte: "Die CCTC-Technologie ist äußerst interessant und steht im Einklang mit dem derzeitigen Trend zur kontinuierlichen Fertigung, der in der Biotechbranche stattfindet. Die Zusammenarbeit mit ChromaTan ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür wie Purolite schnell reagieren und neue Harze entwerfen kann, um sich den Herausforderungen neuer Technologien zu stellen."



Oleg Shinkazh, CEO von ChromaTan Corporation erklärte, "Diese Schlüsselpartnerschaft ist ein großartiges Beispiel einer Zusammenarbeit über viele Disziplinen hinweg, die erforderlich ist, um unsere Branche nach vorne zu bewegen. Durch die Nutzung der neuen Raumgestaltung, die durch die säulenfreie Natur von CCTC ermöglicht wurde, und zusammen mit ihrer hochrobusten Agarosa-Plattform ermöglicht das neue Harzprodukt von Purolite ein bisher in der Prozesschromatographie nie gesehenes Leistungsniveau. Wir freuen uns, unseren Kunden dieses revolutionäre Produkt anbieten zu können und darauf, mit dem Team von Purolite an der weiteren Entwicklung und Kommerzialisierung der CCTC-Plattform für durchgehend kontinuierliche Bioprozesstechnik arbeiten zu können."



