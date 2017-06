FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trauerakt für Kohl:

"Da ... kein Staatsakt stattfindet, wo der Staat dazu fehlt, wirkt der "Trauerakt" in Straßburg wie eine Ablenkung davon, dass ein anderer Staatsakt partout nicht stattfinden soll, der nationale Staatsakt. ... Kohl habe es so ... gewollt .... Allerdings lassen die ... bekannt gewordenen Begründungen am Respekt vor einem nicht minder wichtigen Willen zweifeln, nämlich dem des deutschen Staates und seiner Bürger, öffentlich trauern zu dürfen. ... Die deutsche Staatsführung beschränkt sich nun darauf, dass der Bundestagspräsident zu ... einer Sitzung im Bundestag an den ehemaligen Bundeskanzler erinnert und der Bundespräsident an dieser Gedenkveranstaltung als Zuhörer teilnimmt. ... Europäer, Deutsche und Pfälzer haben immerhin noch das Requiem im Speyrer Dom, das zu dem nationalen Staatsakt werden dürfte, den es nicht geben soll."/DP/jha

