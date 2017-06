BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Franrkeich/Macron:

"Die neue Regierung hat ihre erste Krise. Der Star kann darüber hinweglächeln, der Vorschuss an Vertrauen ist groß. Macron verkauft die Regierungsneubildung sogar als Neubeginn, indem er sich rasch von belasteten Mitarbeitern trennt. Aber ein Unbehagen bleibt. Die Festwochen sind vorbei. Macron kommt in der Wirklichkeit an. Der Hype um den Superstar endet. Gut so."/DP/jha

