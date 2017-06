BERLIN (dpa-AFX) - Hartz-IV-Bezieher haben in den vergangenen zehn Jahren knapp zwei Milliarden Euro aufgrund von Sanktionen nicht ausgezahlt bekommen. Die Summe der Gelder, die die Jobcenter an Sanktionen verhängten, beträgt von 2007 bis 2016 insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Hartz-Empfänger werden etwa wegen der Verweigerung eines Jobangebots, des Verschweigens von zusätzlichem Einkommen oder bei Ablehnung einer Fortbildung sanktioniert. Zuletzt stieg die Jahressumme der Sanktionen um mehr als 4 Millionen auf knapp 175 Millionen Euro 2016. Die Zahl schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 204 und 170 Millionen Euro./bw/DP/zb

