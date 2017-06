BERLIN (dpa-AFX) - Drei Monate vor der Bundestagswahl stellen die Parteien am Donnerstag (13.00 Uhr) ihre Pläne gegen steigende Mieten und Wohnungsnot vor. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält beim Wohnungsbautag des Verbändebündnisses Wohnungsbau in Berlin eine Grundsatzrede. Mit dabei in der "Wahlkampf-Arena" sind auch Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, SPD-Vize Ralf Stegner, Linke-Fraktionsvize Caren Lay und FDP-Vize Katja Suding. Nach Einschätzung des Verbändebündnisses ist bezahlbares Wohnen eines der fünf wichtigsten Themen im Bundestagswahlkampf./ted/DP/he

