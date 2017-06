LE BOURGET (dpa-AFX) - Die beiden großen Flugzeugbauer Airbus und Boeing legen am Donnerstag ihre Bilanzen der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris vor. Dann ist klar, wie viele Bestellungen für Passagierjets sie während der vier Fachbesuchertage eingesammelt haben. Die Auftragslage in der Branche war zuletzt eher verhalten. Nach einem kräftigen Boom war die Zahl der Neubestellungen in den vergangenen zwei Jahren stark gefallen.

Die Messe läuft noch bis Sonntag, von Freitag an steht sie drei Tage lang auch der Öffentlichkeit offen. Vertreten sind Hersteller aus Luftfahrt, Rüstung und Raumfahrt samt ihrer Zulieferer aus aller Welt. Die letzte Paris Air Show vor zwei Jahren hatte mehr als 351 000 Besucher angelockt./sku/DP/jha

ISIN NL0000235190 US0970231058

