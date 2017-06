HAMBURG (dpa-AFX) - Das Interesse an dem, was in der Welt passiert, ist in Deutschland ausgesprochen hoch: Von den Erwachsenen mit Internetzugang lesen, hören und gucken 94 Prozent "mindestens mehrmals" in der Woche Nachrichten, 87 Prozent sogar täglich. Das sind Ergebnisse aus dem "Reuters Institute Digital News Survey 2017", wie das Hans-Bredow-Institut in Hamburg mitteilt, das die deutsche Teilstudie am Donnerstag veröffentlicht. Und 70 Prozent der Befragten gaben an, "äußerst" oder "sehr" an Nachrichten interessiert zu sein. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit diesen Werten auf Platz 9 der 36 Länder, in denen die Daten erhoben wurden.

Die Nachrichtennutzung ist damit etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Bei den 18- bis 24-Jährigen und den 45- bis 54-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die "mindestens mehrmals" in der Woche Nachrichten verfolgen, sogar jeweils um einen Prozentpunkt gestiegen. Das Interesse an Nachrichten aus der eigenen Region oder Stadt ist mit 74 Prozent am höchsten. Für internationale Nachrichten interessieren sich 67 Prozent, insbesondere für Politik 62 Prozent.

Das am meisten genutzte Medium für aktuelle Informationen zum Weltgeschehen ist nach wie vor das Fernsehen: So gaben 77 Prozent der befragten Internetnutzer an, mindestens einmal pro Woche Nachrichten im TV zu verfolgen, 52 Prozent nannten das Fernsehen als ihre Hauptnachrichtenquelle./ah/DP/zb

