FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:45 CH: Zur Rose Pressefrühstück mit CEO zum Thema Börsengang 08:45 F: Geschäftsklima 06/17 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:00 D: Patrizia Immobilien Hauptversammlung, Augsburg 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 USA: FHFA-Index 04/17 16:00 USA: Frühindikator 05/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (vorab) 16:00 USA: Rede von Fed's Powell in Washington 22:30 USA: Fed's Ergebnisse des Banken-Stresstests nach Dodd-Frank Act, Washington TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/17 D: Raiffeisen Bank International Hauptversammlung D: FMC Teilnahme an JP Morgan European Healthcare Conference, London EU: Abschluss EZB-Ratssitzung (ohne Beschlüsse) USA: Bed Bath & Beyond Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pressegespräch Deutsches Institut für Altersvorsorge zur Studie "Altersarmut - heute und in der Zukunft", Berlin 10:30 D: Einweihung eines neuen Aufzugsystems von Thyssenkrupp Elevator bei dem sich mehrere Kabinen im gleichen Schacht vertikal und horizontal zueinander bewegen können, Rottweil 11:30 D: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Metro-Aufspaltung D: Fortsetzung 20. dbAccess-Konferenz der Deutschen Bank, Berlin 12:30 D: Pk zur Jahrestagung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PkV), Berlin 13:00 D: 9. Wohnungsbau-Tag 2017 10:30 h Pk mit Präsentation einer Prognos-Studie zum "Wohnraum-Bedarf in Deutschland und den regionalen Wohnungsmärkten", u.a. von Mieterbund, IG BAU, GdW, BFW und ZDB 13:00 D: Pk ifo Institut Dresden zur Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen 2017/2018, Dresden 13:00 D: Pk des Betriebsrats zu einer Betriebsversammlung der europäischen Stahlsparte von Thyssenkrupp, Duisburg 15:00 EU: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 23.06.) Themen für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen sind unter anderem Migration, Sicherheit, Verteidigung und Wachstum. Der Brexit soll in einer Runde ohne Großbritannien besprochen werden. Pressekonferenzen für 18:30 h geplant 15:30 D: Pressekonferenz nach der Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern 16:00 D: Podiumsdiskussion zum "Grünbuch Alternde Gesellschaft - Wie das Neue Altern unsere Gesellschaft verändert" des Forschungsinstituts Population Europe, Berlin 16:30 D: Gesprächsforum der Deutschen Bank "Global, flexibel, digital - die Zukunft des Arbeitens. Impulse aus der G20-Konferenz", Berlin 17:00 h Rede Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) 17:15 h Podiumsdiskussion, u.a. mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und Andrea Nahles D: Verlängerte Annahmefrist für Stada-Aktionäre läuft aus 67,5 Prozent der Aktionäre des Arzneimittelherstellers müssen dem Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven bis Fristende zugestimmt haben, sonst scheitert der Verkauf. D: Internet-Konferenz NOAH Berlin u.a. mit Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme, Metro-Chef Olaf Koch, Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer D: Luxury Business Day - Konferenz der Luxusgüterbranche, München D: BDEW Kongress 2017 (bis 22.06.), Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft D: Fortsetzung der neuen Medizintechnik-Messe "MT-Connect" (bis 22.06.), Nürnberg F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

