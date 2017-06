Gewerkschaftsführer Philippe Martinez will die geplanten Reformen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um jeden Preis stoppen - ausgerechnet mithilfe der Jugend.

Sehen so Saboteure und Blockierer aus? Rund um den Kreisverkehr vor dem französischen Wirtschaftsministerium sitzen erwachsene Männer in gebastelten Boliden und liefern sich ein Seifenkistenrennen, ausgelassen wie Kinder. Schwer bewaffnete Polizisten am Straßenrand, in einer Hundertschaft aufmarschiert, um befürchtete Ausschreitungen zu verhindern, schauen verdutzt zu. Statt Grimm und Wut bringen die Gewerkschafter Gelassenheit und Leichtigkeit auf die Straße.

Ist das der neue Stil der radikalen Großgewerkschaft CGT? Handzahm angesichts des überwältigenden Erfolgs von Präsident Emmanuel Macron, der bei den Parlamentswahlen vergangene Woche eine komfortable Mehrheit hinter sich versammeln konnte und den Spötter in Anlehnung an royale Traditionen in Frankreich schon "Emmanuel I." taufen? Von wegen. Die CGT möchte Macron gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Lektion erteilen, ihre Macht demonstrieren, die geplante Flexibilisierung des Arbeitsmarktes verhindern. Wozu sie fähig ist, hat sie in den vergangenen Jahren oft bewiesen: Sie hat das Land lahmgelegt und sogar unliebsame Manager verschleppt.

Nun protestieren die CGT-Vertreter zwar mitten in Paris, aber sie tun dies ironisch mit Seifenkisten, auf denen "Renault" und "Peugeot" steht. Sie unterstützen damit den von der Schließung bedrohten Autozulieferer GM&S - und klagen die beiden urnationalen Konzerne an, die früher mal für französische Arbeitsplätze gesorgt haben. Früher. Heute meiden die Autobauer GM&S, lassen immer mehr ihrer Ölwannen oder Karosserieteile billig im Ausland fertigen.

Philippe Martinez findet das eine Schande. Und den sarkastisch friedlichen Protest gar nicht seltsam. Er spricht fast zärtlich über die Seifenkisten, weil er weiß: Die Geräte sind ein Hingucker. "Wir nutzen jede Methode, um Aufmerksamkeit zu erregen."

Martinez ist Chef der CGT; wegen seines schwarzen Schnurrbarts nennen ihn viele Stalin. Er setzt in seinem Büro die Espressomaschine in Gang, steckt sich eine Zigarette an und bläst den Rauch durch die geöffnete Balkontür ins Freie. Im Haus ist das Rauchen verboten. Daran hält sich Martinez, zumindest halbwegs. Bitte keine Fotos mit der Kippe in der Hand: "Sonst kriege ich Ärger mit meiner Mutter."

Doch Philippe Stalin Martinez kann auch anders. Vor einem Jahr, während des jüngsten großen Arbeitskampfes in Frankreich, beförderte er vor den Toren einer Raffinerie eigenhändig einen riesigen Reifen ins Feuer. Wie ein linker Autonomer wirkte er da, wie ein Unruhestifter, der die Ordnung in seinem Land angreift. Wie reagiert so ein Mann auf die geplanten Arbeitsmarktreformen aus dem Präsidentenpalast? Ganz so, wie es sich für einen Gewerkschaftsboss mit Spitznamen Stalin gehört. "Wenn es keine allgemein gültigen Regeln gibt, sind Angestellte dem Sozialdumping ausgeliefert", brummt Martinez, "dem Gesetz des Dschungels. Die Arbeiter dürfen ihr Schicksal nicht der Finanzwelt und den Arbeitgebern überlassen."

Dabei verstehen Martinez und seine Leute Macrons Vorhaben sehr zu Recht auch als Kampfansage gegen die Gewerkschaft selbst. Denn Fakt ist: Setzte Macron seine Reform des Arbeitsrechts durch, wären die Gewerkschaften in Frankreich sehr weit gehend entmachtet. Denn nach dem Willen von Macron sollen Arbeitgeber künftig direkt mit der Belegschaft Arbeitszeiten ...

