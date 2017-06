Zürich - Das Thema «Fake News» ist omnipräsent. Der Begriff wird von unterschiedlichen Seiten für ihre jeweiligen Zwecke instrumentalisiert - mit dem Resultat: Die Glaubwürdigkeit der Medien leidet. SRF vertieft das Thema in der Woche vom 3. Juli 2017 mit Dokumentationen, Spielfilmen wie «Wag the Dog» sowie einem «SRFglobal» mit Arthur Honegger. Auch «10vor10» legt den Fokus auf alternative Fakten, und die Gesprächssendung «Rendez-vous» auf Radio SRF 1 widmet dem Phänomen gar den ganzen Monat.

Alarm im Weissen Haus: Der Präsident hat sich an einer Schülerin vergangen. Die Gegner wetzen die Messer. In elf Tagen stehen die Wahlen an. Da hilft nur eines, weiss PR-Guru Brean: Ablenken, ablenken, ablenken! Ein Krieg gegen ein kleines osteuropäisches Land kommt da gerade recht - auch wenn er nur zu diesem ...

