Prize Mining vergrößert Beteiligung an Scherzone durch Option auf Toughnut-Liegenschaft

Calgary, Alberta - (Marketwired - 21. Juni 2017) - PRIZE MINING CORPORATION ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (FRANKFURT: MQSB) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Optionsabkommen zum Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der Toughnut-Liegenschaft im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia geschlossen hat.

Die 1.010 Hektar große Toughnut-Liegenschaft grenzt an die Westseite von Prizes Daylight-Liegenschaft, wo in Kürze ein umfassendes Sommerexplorationsprogramm beginnen wird. Die Toughnut-Claims decken strategisch die Scherzone Silver King über eine Streichlänge von 3,5km ab einschließlich des größten Teils der vererzten Landflächen zwischen Prizes Hauptblock Starlight-Daylight und Prizes Sand-Block im Nordwesten.

Feisal Somji, President und CEO von Prize Mining, sagte: "Dies ist eine strategische Akquisition für Prize Mining, da wir jetzt unserer Ansicht nach den signifikantesten Teil der vererzten Scherzone Silver King kontrollieren. Dieses Landpaket wird eine wichtige Rolle im diesjährigen Sommerexplorationsprogramm spielen, da wir die Bohrarbeiten für diesen Herbst vorbereiten."

Auf dem Toughnut-Vorkommen (MF 092FSW294), das alte Gruben, Schächte und Schürfgräben einschließt, wurden im Jahr 1989 von Pacific Sentinel Stichproben gesammelt, die Gehalte von 6,64 g/t, 8,65 g/t und 32,8 g/t Au mit zusammen vorkommendem Silber zwischen 33 und 175 g/t lieferten. Nachfolgende Kernbohrungen der Valterra Resources im Jahr 2010 lieferten einen besten Abschnitt mit 6,9 g/t Au und 143 g/t Ag über 2,0m und 4,05 g/t Au über 8,0m in Bohrung VTN10-005.

Auf dem Vorkommen Gold Eagle (kein Eintrag ins Minefile) 500m nördlich des Toughnut-Vorkommens wurde im Jahre 1988 von US Borax gebohrt, die einen Abschnitt mit anomalen Gehalten berichteten, 90 g/t Au über 1,53m (RC-Bohrung S88-43) (AR 19503). Im Jahre 2010 bohrte Valterra Resources ebenfalls auf der Liegenschaft. Die besten Ergebnisse waren 4,02 g/t Au und 9,52 g/t Ag über 24,33 m (einschließlich 4,0m mit 14,47 g/t Au und 3,46 g/t Ag). Die Zone wurde, bis eine Tiefe von 73m überprüft, und bleibt in Streichrichtung und Fallrichtung offen.

Zur Akquisition der Toughnut-Liegenschaft muss das Unternehmen insgesamt 150.000 CAD zahlen, 250.000 Stammaktien ausgeben und über einen Zeitraum von fünf Jahren 750.000 CAD an Explorationsausgaben übernehmen. Die Toughnut-Liegenschaft wird einer 2%-NSR (Net Smelter Return, Netto-Verhüttungsabgabe) bei Akquisition durch Prize unterliegen. Prize wird das Recht zum Erwerb einer Hälfte der 2%-NSR zu einem Preis von 2.000.000 CAD am oder vor dem Datum des Beginns einer kommerziellen Produktion haben.

Die Option unterliegt der Erfüllung der üblichen Konditionen einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Es gibt keine Garantie, dass die Option von Prize ausgeübt wird. Die Toughnut-Liegenschaft wird zurzeit nicht als Eigentum von Prize betrachtet.

Jarrod Brown, P.Geo, von Terralogic Exploration Inc., eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung geprüft und zugelassen.

Im Namen des Board of Directors

Über Prize Mining

Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Walter Spagnuolo, Investor Relations, per Telefon unter +1 403.236.2222 oder per E-mail: walter@prizemining.com.

