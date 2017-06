The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 49T XFRA CA89615V1013 TRIFECTA GOLD LTD EQ01 EQU EUR N

CA 2GN XFRA CNE100002FR4 GUANGZHOU RU.COM.BANK YC1 EQ01 EQU EUR N

CA 2SF XFRA NO0010751910 SPAREBK 1 OESTLANDET NK50 EQ01 EQU EUR N

CA 14G XFRA US04625J1051 ASSURE HOLDINGS CORP. EQ01 EQU EUR N