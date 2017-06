The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0VAH1 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0195964 VW FINANCIAL SERV. 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0025915056 PFBK SCHW.HYP. 06-17 403 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0234487418 BANCO SAFRA 14/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0245865859 CCB (ASIA) 14-17 MTN BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000A1CSD97 DG HYP PF.R.1043 MTN BD00 BON EUR N

CA SN1B XFRA DE000A1PGWZ2 STEILMANN ANL.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JAC0 DZ BANK IS.A256 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U899 DZ BANK IS.A30 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U9A3 DZ BANK IS.A31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1AAW8 COBA MTH E2341 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0307996586 STATE BANK OF IND.07/UND. BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK8AJG3 DEKABANK DGZ CLN.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US46625HGN44 JPMORGAN CHASE 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0795872901 DT. POST FIN. 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GR6 NORDLB KOMBI-ANL 12/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000203924 EASTERN CREAT.II 14/17 BD02 BON CNY N

CA ERCH XFRA XS0307504547 ERICSSON 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0307883891 MAROKKO 07/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0795153377 EUR. BK REC.DEV. 12/17MTN BD02 BON RUB N

CA 0ER XFRA IT0005022097 ENERGY LAB S.P.A. EQ00 EQU EUR N

CA 10G XFRA IT0004999451 GALA S.P.A. EQ01 EQU EUR N

CA LM5A XFRA IE00B3FHN413 LMGF-OPPORTUNITY A D A DL FD00 EQU EUR N