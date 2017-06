The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0353574319 BASLER KT.BK 17-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB4047 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA14 DZ BANK IS.A767 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWC4 DEKA MTN SERIE 7526 BD00 BON EUR N

CA ZXCF XFRA DE000HV2ANM9 UC-HVB PF 1921 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU83 LBBW STUFENZINS 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU91 LBBW STUFENZINS 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVB9 LBBW STUFENZINS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NR4 NORDLB FESTZINSANL.21/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA LV0000801363 MOGO 14-21 BD01 BON EUR N

CA XFRA US871829BF39 SYSCO 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA USP04808AN44 ARGENTINA 17/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1637277572 BNP PARIBAS 17/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1637329639 AEGON BK 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1637332856 BRIT. TELECOM. 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1637333748 BRIT. TELECOM. 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1637334803 BRIT. TELECOM. 17/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1637351138 ARION BANK 17/20 MTN BD01 BON EUR N

CA CZWA XFRA BMG215AW1139 CN ZENITH CHEM.GR. HD-,40 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS EQ00 EQU EUR N

CA FE91 XFRA CA33833E2024 FJORDLAND EX EQ00 EQU EUR N

CA LV9 XFRA CA54571Q1081 LOTUS VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1Z1 XFRA CA70538A1012 PEEKABOO BEANS EQ00 EQU EUR N

CA T081 XFRA CA8798542061 TEMPLE HOTELS INC. EQ01 EQU EUR N