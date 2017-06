FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.038 EUR

C53 XFRA CNE100002342 CHINA REINSU.GROUP.H YC 1 0.006 EUR

BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.044 EUR

1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.157 EUR

3EAG XFRA AU000000GEM7 G8 EDUCATION LTD 0.041 EUR

2E5 XFRA CNE1000023C8 CHINA ENERGY ENG. H YC 1 0.004 EUR