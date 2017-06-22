FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HPBK XETR DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA 0.150 EUR
MBK XETR DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.260 EUR
ST5 XETR DE000A0LR936 STEICO SE 0.180 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HPBK XETR DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA 0.150 EUR
MBK XETR DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.260 EUR
ST5 XETR DE000A0LR936 STEICO SE 0.180 EUR